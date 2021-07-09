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她下半身赤裸陳屍網友家 父悲痛：懷疑女兒遭餵毒性侵殺害

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

26歲簡姓女子昨天從台北南下高雄，到網友宋姓男子租屋處，晚上就傳出死亡，警方到場時在她身旁發現6包毒咖啡包；檢警今下午相驗，確認咖啡包有三級毒品反應，簡父悲痛說，要替女兒討回公道，並質疑女兒是被餵食毒品後姦殺。

簡女的父親、乾媽、2名胞兄昨聞訊從台北趕到高雄，下午與檢警在高雄市立殯儀館進行司法相驗。

簡父說，女兒原從事餐飲工作，在疫情嚴峻時，多數時間都待在家中玩線上遊戲，沒想到玩到出事。他質疑女兒是被餵食毒品後，再遭遇姦殺，希望檢警替女兒討個公道。

據了解，簡女在家玩線上遊戲時認識宋男（32歲），2人加Line後，就相約見面。昨天簡女搭火車從台北南下，約下午4點多時到高雄三民區建國二路上宋的租屋處，約1小時後，宋的友人錢姓男子（29歲）也到場。

昨晚9點多時，轄區警方三民一分局就接獲報案，到場時簡女下半身赤裸躺在床上，已明顯死亡，未送醫。

宋男辯稱，簡女一到達，就與她一起施用毒咖啡包，後來簡就喊累，要到床上休息，直到晚上9點多他見簡毫無反應，上前要將她叫醒，才發現她已死亡。

錢男則說，他一到達時，簡女就已在床上睡覺。警方懷疑2人供詞避重就輕，警詢後依過失致死、毒品危害防制條例、藥事法送辦。至於宋男、錢男是否有與簡女發生性行為，檢警採集檢體送驗。

涉案的宋男、錢男昨被警方帶回詢問，今依法送辦。記者邱奕能／攝影
涉案的宋男、錢男昨被警方帶回詢問，今依法送辦。記者邱奕能／攝影
簡女家屬昨聞訊從台北趕到高雄，今配合檢警進行司法相驗。記者邱奕能／攝影
簡女家屬昨聞訊從台北趕到高雄，今配合檢警進行司法相驗。記者邱奕能／攝影

毒品 咖啡 性侵

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