她下半身赤裸陳屍網友家 父悲痛：懷疑女兒遭餵毒性侵殺害

26歲簡姓女子昨天從台北南下高雄，到網友宋姓男子租屋處，晚上就傳出死亡，警方到場時在她身旁發現6包毒咖啡包；檢警今下午相驗，確認咖啡包有三級毒品反應，簡父悲痛說，要替女兒討回公道，並質疑女兒是被餵食毒品後姦殺。

簡女的父親、乾媽、2名胞兄昨聞訊從台北趕到高雄，下午與檢警在高雄市立殯儀館進行司法相驗。

簡父說，女兒原從事餐飲工作，在疫情嚴峻時，多數時間都待在家中玩線上遊戲，沒想到玩到出事。他質疑女兒是被餵食毒品後，再遭遇姦殺，希望檢警替女兒討個公道。

據了解，簡女在家玩線上遊戲時認識宋男（32歲），2人加Line後，就相約見面。昨天簡女搭火車從台北南下，約下午4點多時到高雄三民區建國二路上宋的租屋處，約1小時後，宋的友人錢姓男子（29歲）也到場。

昨晚9點多時，轄區警方三民一分局就接獲報案，到場時簡女下半身赤裸躺在床上，已明顯死亡，未送醫。

宋男辯稱，簡女一到達，就與她一起施用毒咖啡包，後來簡就喊累，要到床上休息，直到晚上9點多他見簡毫無反應，上前要將她叫醒，才發現她已死亡。