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毒犯拒檢吞玻璃嚼碎後當武器 噴傷警眼角膜
卓姓男子搭國內航班，因攜帶吸毒用的玻璃球器具怕被查緝，捏破玻璃球吞入口中咀嚼，再連同玻璃碎屑將口水吐向警察；台北地方法院審理，依妨害公務罪判卓拘役55日，得易科罰金5萬5000元。可上訴。
2020年12月2日下午，卓男在台北市松山機場國內安全檢查線處，欲搭乘華信班機前往台東，於通關受檢時，遇上丁姓、黃姓2名航警執行安全檢查勤務。
卓因有攜帶吸毒工具而拒檢，先以左手插在口袋裡，將施用毒品的玻璃球器具用手捏破，再吞入口中咀嚼，企求滅證及逃離現場，後來被警方壓制在地，卓為脫困，即將口中含有玻璃碎屑的口沫向丁姓警員噴吐。
丁姓警員閃不及，被噴濺玻璃碎屑傷及眼角膜，造成表淺點狀角膜炎傷害；黃姓警員幫忙壓制卓，也被卓以折斷的玻璃吸食器畫傷，造成左側手掌有3公分撕裂傷。
卓姓男子依現行犯移送法辦，涉毒品犯罪另案偵處，檢察官依對於公務員依法執行職務時施強暴罪嫌起訴卓，法院審理時，卓認罪。
判決指出，卓有竊盜、偽造文書、毒品、詐欺、恐嚇取財、贓物前科，素行不佳，他漠視公權力，拒絕受檢，還施強暴於員警公務之執行，但考量他坦承犯行等因素，依法判決。
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