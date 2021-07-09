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影／基隆報關行女老闆遭砍頭遭重擊亡 二兒子弒母被逮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市今天上午發生一起疑似凶殺案，一名許姓60多歲老婦在忠一路住處被人砍傷，無生命跡象，頭部遭重擊，警方獲報趕至，立即逮捕涉案的二兒子，帶回偵辦，原因還在調查釐清。

基隆市警察局第一分局今天上午9時許，接獲119轉報轄區發生疑似民眾遭砍傷案件，經警方前往會同處理，發現案發現場有一名女性已無生命跡象，警方已在第一時間逮捕涉案嫌疑人，全案依涉嫌殺人罪偵辦中，並調查本案犯案動機。

據指出，涉案人是老婦二兒子涉嫌重大，目前上手銬腳鐐押回偵訊。死者是一名年近60的許老太太，有兩個兒子，大兒子目前剛從台北要搬回來基隆住，二兒子跟母親同住，二兒子目前被警方上銬偵辦當中。

許老太太頭部有嚴重的重擊，已經死亡多時，鄰居說昨天還有看到他。

基隆報關行女老闆遭砍頭遭重擊亡，二兒子涉案被逮。記者游明煌／翻攝
基隆報關行女老闆遭砍頭遭重擊亡，二兒子涉案被逮。記者游明煌／翻攝
基隆報關行女老闆遭砍頭遭重擊亡，二兒子涉案被逮。記者游明煌／翻攝
基隆報關行女老闆遭砍頭遭重擊亡，二兒子涉案被逮。記者游明煌／翻攝

基隆 警察

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