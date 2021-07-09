年輕女子死於網友家 不排除施用毒品咖啡包過量

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

簡姓女子昨南下高雄，到網友宋姓男子家租屋處，不料當簡女入睡後，就一覺不醒，直到昨晚9點多宋男要翻動簡時，才發現她已經死亡；轄區警方三民一分局獲報後趕往現場，在宋住家發現毒品，不排除簡女可能是施用毒品過量死亡。

據了解，簡女（26歲）與宋男（30多歲）經網路遊戲相識，雙方在1周前加Line並相約碰面。昨天上午簡從台北搭車南下，約在4點多時前往宋在三民區建國二路的租屋處。

直到昨晚9點多左右，警方接獲報案，進入屋內發現簡女已身亡。宋男供稱，昨天在與簡碰面聊天後，簡就躺在他的床上要休息，直到晚上簡都未有動作，他才驚覺不對，發現簡女已死亡報警處理。

警方另在現場找到空咖啡包，初步不排除簡是施用毒品過量暴斃。簡女死因由警方釐清中。

簡姓女子死亡在網友宋姓男子租屋處。圖／擷取自google map
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毒品 網路遊戲

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