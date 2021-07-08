開毒趴找傳播小姐助興害她中毒喪命 主辦男遭起訴

謝姓男子去年3月在鄭姓友人租屋處開趴，找吳姓傳播小姐助興，他將裝有安非他命及K他命的毒品咖啡包放在現場供大家吸食，吳女吸食後出現抽搐、呼吸急促等症狀，謝男未及時送醫，只先施心肺復甦術，見吳女好轉讓她在現場休息，沒想到數小時後吳女死亡，謝等人清理現場後才打119叫救護車。新北地檢署今偵結，依轉讓禁藥致人於死罪起訴謝男。

檢警查出，謝男去年3月1日晚間在鄭姓友人的板橋住處開趴，期間，他透過傳播公司約一名傳播小姐到場助興。吳女收到邀約後，半夜2點到達該處。

期間，謝男將裝有安非他命及K他命的毒品咖啡包放在現場，供現場的人吸食。吳女吸食毒品後，早上七點出現抽搐、呼吸急促等症狀，謝男等人見狀，先對她施以心肺復甦術，吳女後來好轉，眾人就讓吳女在現場休息，未將她送醫。

後來鄭男等人陸續離開，只剩謝男在現場看顧吳女，期間謝男睡著了，下午五點起來後，驚見吳女嘴唇發黑，身體冰涼。他再度對吳女施以心肺復甦術，當他確定無女死亡後，趕緊通知鄭等友人。

謝男接著清理現場毒品後，將毒品載到附近丟棄，再回到現場打119叫救護車。不過，吳女到院前便死亡，經法醫解剖鑑定死因為安非他命中毒導致心肺衰竭。

檢警循線找到謝男丟棄的毒品咖啡包，謝男等人的尿液都驗出毒品反應。謝男在偵查時表示，他2月間在酒店內購買了40包毒品咖啡包，3月間找來朋友們開趴，並依2-3千不等價格，賣給他們。