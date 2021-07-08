影／創意定格動畫超睛！ 積木化身南警青春專案大使

為吸引青少年觀看宣導影片， 台南市警一分員警發揮創意，利用樂高積木拍攝了數百張相片，今天製作成定格動畫青春專案宣導影片，劇情融入｢拒毒害｣、｢勿援交｣、｢防詐騙｣、｢反賭博｣等四大主題，相當吸睛。

影片內容並搭上時下最有話題性、人氣火熱的動漫作品「咒術迴戰」，利用打錯電話給咒術師｢五條悟」後，將咒術迴戰中的｢咒靈」用來象徵現實社會的毒、性、詐、賭等誘惑。｢五條悟」是該動漫中的最厲害的咒術師，如同現實社會中的警察是打擊犯罪的超人，能保護青少年遠離這些誘惑。

警方說，影片中也利用各種活靈活現的小道具做成彩蛋，告誡接觸｢毒害｣、｢援交｣、｢詐欺｣、｢賭博」等危害的惡果，提醒青少年拒絕毒品、勿從事援交､防受騙成為車手、勿涉網路賭博等，可上網南市第一分局臉書粉絲專頁觀看。