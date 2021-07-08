毒蟲駕車行跡可疑 安平巡邏員警攔檢查獲毒品
32歲卓姓男子昨天深夜10點駕車行經台南市安平區育平路形跡可疑，被市警四分局警備隊林仁群、警員林其忠巡邏發現後上前盤查，員警在卓汽車駕駛座腳踏板查獲K他命11包及毒品咖啡包40包，警詢後今天依毒品罪嫌法辦。
進入暑期期間，為淨化安平地區治安，避免青少年染毒涉毒，警方積極加強青春專案查緝毒品作為，昨天深夜線上破獲毒咖啡包案件。卓涉嫌持有毒品，落網後供稱毒品是要供自己吸食。
林仁群曾擔任第四分局安平派出所所長職務，對於轄內各項治安狀況及環境相當熟悉，且對於查緝毒品犯罪有著豐富實務經驗，素有「毒品殺手」稱號。
林其忠是分局常年訓練技術助教，對於逮捕、攻堅等各項技能相當熟稔，實務經驗豐富，兩人聯手擔服巡邏勤務，發現犯嫌異常行跡，發現犯嫌下車時暗藏於腳踏板下的毒咖啡包。
分局長甘炎民對於林仁群、林其忠，勤務中查獲案件立即頒發破案茶表揚外，並請民眾能多注意生活周邊的可疑人事物，隨時與警方通報，安平警將強力保護地區治安，維安平府城治安，讓轄內民眾有感。
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