懷疑遭檢舉吸毒 2男押人圍毆遇警栽了
高雄莊姓、鄭姓2男子懷疑熟識的許姓男子檢舉他們吸毒，昨晚涉嫌聯手圍毆許成傷，並將許強押上車要求簽和解書，有人發現許被押上賓士車立即報警。警方循車追人，2小時後發現押人轎車，立即攔車抓人，將莊、鄭2人依殺人未遂、妨害自由及傷害罪嫌移送法辦。
據了解，昨天晚間9點20分許，24歲的許姓男子在高雄市苓雅區興中二路，從女友住處附近外出，便遇莊姓（27歲）、鄭姓（25歲）2男子持棍圍上，涉嫌毆打他後，將他強押上轎車離去。目擊者發現許遭毆打押走，馬上報警。
苓雅警分局調閱相關監視影像，通報高雄市各單位巡邏警網追緝涉案這輛白色賓士轎車，直到昨天深夜11點30分，警方在仁武區八德西路發現這輛轎車，馬上攔截這輛車，逮捕莊、鄭2人，救出受傷的許姓男子。許頭部受傷，經送往阮綜合醫院包紮後暫無大礙。
據調查，莊、鄭2人懷疑許檢舉他們吸毒，獲悉許在女友住處，便在附近埋伏，設局找人約許出門，一見許便涉嫌動手打人，強押許簽和解書，但和解書尚未簽便遇員警攔捕。莊、鄭未承認許的指控，警方認為莊、鄭圍擊許的頭部是足以致命部位，將他們依殺人未遂、妨害自由及傷害罪嫌移送法辦。
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