火爆男要去試槍遭女駕駛擋車 竟以女車身當槍靶連轟4槍

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

從事物流業的鄭姓送貨員，去年自行改造槍彈後，欲前往公墓試射槍彈，駕車途中自認前方劉姓女駕駛故意擋車，持槍朝劉女車左側車身連開4槍，好在子彈卡在車門，未擊中劉女，鄭辯稱他瞄準對方輪胎，只是要嚇對方，法官認開1槍已讓人心驚膽跳，何須開4槍，依殺人未遂、違反槍砲彈藥等罪將他重判10年，併科罰金新台幣20萬。可上訴。

鄭男（20歲）否認殺人未遂犯行，辯稱「我是瞄準對方車子的左前輪胎，但因對方又補踏油門上來，貼近我的車，想要撞我，我被嚇到，才又對她連續開了第3、4槍；我本來只是想要開槍嚇對方，要嚇阻她，我想說開槍射輪胎，她會停下來，我沒有要殺人」。

合議庭以鄭男槍擊位置分別位於左前葉子板、左前車門上，高度分別為75公分、86公分、85公分、90公分，實際槍擊位置顯非左前輪胎。鄭所辯瞄準被害人自用小客車左前輪胎開槍射擊，不足採信。

劉女所駕自小客車車頭在交岔路口另一端過班馬線前，於超越鄭男所駕駛車輛車頭時，兩車均是併行前進，並無劉女駕車突然貼進鄭車或劉女補踏油門欲上前撞擊鄭車情況。鄭所辯因對方駕車補踏油門上來，貼近其車，欲撞擊其車，他被嚇到，所以再補第3、4槍，顯與事實有所出入。

合議庭以一般常情，鄭男持槍朝劉女所駕車開槍射擊1發子彈，已足讓人心驚膽跳，又何須對劉女車前後開4槍，鄭開槍射擊第1或第2發子彈，已足達威嚇示警之效時。足證鄭當時在車內駕駛座上，持槍朝劉女小客車開槍射擊4發子彈，應非僅是單純欲嚇嚇對方而已。

判決書指出，鄭男去年5、6月間，前往中市華山玩具西屯店，先後購入玩具手槍3枝後，在住處改造陸具有殺傷力槍枝2枝，另1枝玩具手槍，因改造槍管時致槍管損壞，並製造子彈91顆。

去年10月15日晚間，鄭攜帶改造槍彈駕車外出，欲前往中市烏日區九號公墓射試槍彈，行經烏日區中山路3段與高鐵東路交岔路口時，因認劉女所駕自小客車在其前方故意擋車，因而心生不滿。

鄭在交岔路口，打開他所駕駛自用小客車副駕座車窗，右手持槍並以左手拉滑套將子彈上膛後，朝劉女所駕車左側車身先後擊發4發，幸子彈貫穿車身後（其中1顆彈頭卡在左前葉子板，1顆彈頭卡在車門夾層，1顆彈殼掉落現場地面、2顆彈殼掉落車上），並未擊中劉女，劉女始倖免於難，惟已造成劉女小客車左前葉子板及左前車門破洞、板金損壞。

經劉女發現遭人持槍射擊，立即報警處理，警方於10月16日凌晨，前往鄭男住處地下2樓停車場，查獲欲駕車逃逸的鄭男，查扣改造槍彈等。

法官審酌，鄭男非法改造槍彈，復僅因認劉女駕駛自用小客車故意擋車，竟心生不滿，朝她所駕駛車左前葉子板及駕駛座車門先後開槍射擊4槍，犯後否認殺人未遂犯行，尚未與被害人和解，遂予以判刑，以示懲儆。

鄭姓送貨員去年自行改造槍彈後，欲前往公墓試射槍彈，途中自認前方劉姓女駕駛故意擋車，持槍朝劉女車左側車身連開4槍，法官依殺人未遂等罪將他重判10年，併科罰金新台幣20萬。可上訴。圖／本報資料照
鄭姓送貨員去年自行改造槍彈後，欲前往公墓試射槍彈，途中自認前方劉姓女駕駛故意擋車，持槍朝劉女車左側車身連開4槍，法官依殺人未遂等罪將他重判10年，併科罰金新台幣20萬。可上訴。圖／本報資料照

殺人 槍擊

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