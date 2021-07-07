全台首件偵辦中扣押物拍賣 蒙古籍油輪77萬拍定

高雄橋頭地檢署今年3月於興達港外海查扣運有280公斤愷他命蒙古籍「YOHUMARU」（OTO ANGEL）油輪，船上船長船員共12人聲押獲准，檢方擔心船隻長期放置易造成貶值，今天進行公開拍賣，經減價一次75萬元起標，由吳姓業者以77萬元拍定，成為全台首件偵辦中刑事扣押物變賣會。

檢方表示，蒙古籍「YOHUMARU」（OTO ANGEL）油輪今年3月初載運280公斤愷他命，從馬來西亞出海航行，3月19日凌晨4時許，在高雄興達港外海，遭登船查緝，船長為印尼籍，另有8名印尼籍、3名馬來西亞籍船員，共12人，全因涉犯毒品危害防制條例，檢方向法院聲請羈押獲准。

檢方表示，該油輪查獲後停泊於茄萣區興達港，因毒品案恐耗費1、2年以上時間偵辦、開庭，油輪長期放置恐價值貶損，加上停泊漁港保管不易、貫徹刑法沒收新制，今天至茄萣區興達港海巡基地辦理船舶拍賣。

油輪總噸位為324噸，建於1985年，總長47.02公尺、船寬8.01公尺、載重噸位464噸、主機為阪神柴油機 1 台，經評估目前仍屬可使用狀態。今天由檢察官鄭子薇擔任拍賣官，以活潑生動口吻介紹船舶狀況，現場有5組業者競標，但因起標價95萬元，在場業者認為起標價太高，希望能減價。

經拍賣官減價75萬元起標，吳姓業者加價2萬元，以77萬元得標，吳姓業者表示，油輪船體老舊，得標後可能會將船身拆解回收。