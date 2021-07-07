館長遭槍擊案判決出爐！ 寶和會收錢指揮動手 槍手遭判16年

網紅「館長」陳之漢去年8月在他經營的健身房前，遭槍手劉丞浩近距離開3槍，身受重傷。檢警查出，寶和會組長施俊吉指揮操盤，以25萬元作為代價，指揮劉去開槍。新北地檢署一併查出2件槍擊案及擄人勒贖等案，共11人遭起訴。新北地方法院快馬加鞭審理，今進行宣判，施俊吉依殺人未遂等罪判18年6月，刑前強制工作3年，劉丞浩依殺人未遂等罪判16年，刑前強制工作3年。

陳之漢去年八月遭槍擊，檢警查出竹聯幫和堂寶和會涉案，還追出寶和會另涉北市兩起槍擊案及紅景天吸金案主嫌謝忠奇擄人勒贖等案，陸續逮捕會長林修伯等11人。

目前在押的施俊吉、劉丞浩、秦俞軒、許祐銓則是以視訊方式先開延押庭，施等人均要求法院給予具保停押。法院審酌犯罪情節後，僅裁定秦俞軒以3萬元具保，其他3人候核辦。

新北地院審理指出，林修伯從2020年開始接任寶和會會長，梁智勝擔任副會長，施俊吉是大組長。劉丞浩等人則是受邀成為寶和會成員，主要從事放貸、酒店圍事等活動，並持續受托從事槍擊殺人、傷害、恐嚇等非法暴力犯罪，更利用寶和會名義，對組織所盯上身懷鉅款卻不敢輕易報警的被害人，由幹部動員組織成員，進行擄人勒贖、恐嚇取財等暴力財產犯罪，謀取不法暴利。

法院調查，陳之漢去年在林口健身館前遭劉丞浩近距離開槍擊中三槍，劉犯案後搭計程車攜槍投案，經查是寶和會接受他人以高額買凶酬金，由大組長施俊吉籌畫，安排劉男以會員方式加入館長經營的健身館，觀察進出作息時間及動向，再藉故騷擾作為日後謊稱犯案動機藉口。

「我會消失一陣子，請幫我照顧家人，將來有人來找你，請幫我償還外面債務。」檢警查出，劉男犯案前曾經向友人透露此訊息，劉男犯案前與施俊吉密切聯繫，犯案後施男也透過他人轉交報酬以及安家費，共25萬元。

檢警指出，寶和會受託買凶殺人手法，事前訓練成員擔任槍手，規畫槍擊案過程，事後安排逃亡路線，藏匿地點與投案方式，並支付槍手酬金與安家費，協助選任辯護人。

法院追查金流，發現寶和會2018年曾以500萬元酬金及入監後每月3萬的安家費，由成員黃啟文擔任槍手，對王姓男子連開六槍。2019年寶和會則是以50萬元及安家費為代價，安排槍手陶彥誠在北市內湖區向徐姓男子住宅開槍。

2019年5月，施俊吉及劉丞浩指揮其他成員綁架拘禁「紅景天吸金詐欺案」遭通緝的主嫌謝忠奇，要求贖金5千萬元，謝找友人籌錢才獲釋。

另外，施俊吉因得知一名金主想進行地下匯兌，並介紹金主與寶和會接洽，雙方未達成協議，但2019年梁智勝當場向金主聲稱：「你已經口頭承諾，匯款的事談不成也要賠2000萬元」。後續雙方在酒店巧遇，林修伯對金主恫稱：「我是寶和會會長，施俊吉為寶和會之明日之星，韓國匯款事情要如何處理」由於後續臨等人發現金主已報警，而未繼續對他恐嚇取財。

不過，新北地方法院院審理時，劉丞浩不斷堅稱沒有殺人犯意。他在審理時曾稱有反省，不應該對館長開槍，向陳之漢道歉。劉表示他的槍是幫朋友保管，先前未受過專業訓練，當天是瞄準手腳開槍，因此沒有殺人犯意。

施俊吉則表示，他在此案遭拘提前沒有任何前科，卻被說成槍擊案共犯以及寶和會成員，他否認所有犯行。

陳之漢委任律師黃國昌曾在法庭上指出，劉至今仍否認犯意，且不願說出真相，從起訴書可以明顯看到這是一起策畫好的計畫，並非劉所說的一時氣憤。黃表示，這些案件不是一個人能完成，而是暴力組織寶和會在背後指使。

法院審理指出，本案除了黃登一坦承犯行外，其餘人等則是供詞反覆，坦承部分犯行，避重就輕，林修伯、梁智勝、施俊吉則是從頭到尾都否認犯行。審酌林等11人的犯罪事實，及被害人要求從重量刑。

合議庭依主持犯罪組織罪，判林修伯有期徒刑4年，並令強制工作3年。梁智勝依參與犯罪組織罪，處有期徒刑1年。施俊吉依指揮犯罪組織罪，處3年6月，並令強制工作3年。又犯擄人勒贖罪，處10年。又犯恐嚇取財未遂罪，處1年。又犯殺人未遂罪，處6年。應執行18年6月。

劉丞浩依擄人勒贖罪，處9年，並令強制工作3年。又犯非法持有手槍罪，處4年，併科罰金新台幣8萬元。又犯殺人未遂罪，處5年。應執行有期徒刑16年。

許祐銓依擄人勒贖罪處8年6月。陳冠宇依擄人勒贖罪，處8年，並令強制工作3年。柯仲逵以擄人勒贖罪，處7年6月，並令強制工作3年。秦俞軒以參與犯罪組織罪，處1年2月。黃登一以參與犯罪組織罪，處10月。黃啟文、陶彥誠因前案已確定判決故均免訴。

寶和會組長施俊吉依殺人未遂等罪判18年6月，刑前強制工作3年。圖／聯合報系資料照

寶和會會長林修伯（中）遭新北地院依主持犯罪組織罪，判有期徒刑4年。記者王長鼎／翻攝

寶和會成員劉丞浩依殺人未遂等罪判16年，刑前強制工作3年。圖／聯合報系資料照