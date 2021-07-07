與前妻吵架男竟怒開槍殺死2人 檢方建請法官「處極刑」

高雄市方姓男子因金錢、感情糾紛，持槍至大樹區土地公廟前的練歌場找簡姓前妻，方男一時氣憤竟槍殺幫忙說情的練歌場劉姓老闆及簡女男友吳姓男子，2人皆多處中彈傷重不治，檢方今天偵結起訴，斥責方男視人命如草芥，未曾檢討過自己行為，建請法官就2次殺人罪部分，對方男量處極刑。

起訴書指出，簡女2020年6月因方男有家暴行為聲請保護令，方男卻在今年3月8日騎機車騷擾簡女，簡女不理，就憤而回家拿手槍及各裝有10顆非制式子彈彈匣2個，方男重回練歌場發現來接簡女下班的吳男，怒嗆「看什麼（台語）」並扭打在一起，劉男、簡女勸架才停手。

但方男接著拿出手槍，近距離射擊吳男頭、胸、肩、背及左右手等處，再持槍追簡女，簡女逃進練歌場鎖門，方男看打不開門，轉而追逐在一旁觀看的劉男，分別擊中劉男左肩、左下背部、左大腿及左臉頰等處，見吳、劉倒地不起，才騎機車逃逸，吳、劉送醫後還是因多處臟器破裂、骨折傷重不治。

檢方指出，方男與簡女早因離婚分居，方男卻基於父權思想干涉簡女交友，且方男在吳男遭射殺倒地後，仍對吳男補槍，殺意堅定，事後追逐簡女無果，竟從後方射擊劉男，並連開多槍，犯罪手段極其兇殘冷血，且均朝頭部、軀幹射擊，顯然毫無人性。