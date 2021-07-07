台南男子持刀闖衛生局辦公室 抓女雇員與警對峙被判3月

年近40歲的謝姓男子去年10月16日質疑個資遭外洩情緒失控，闖進台南市衛生局東興辦公室，持西瓜刀揮舞並控制1名雇員，大聲咆哮表示要見衛生局長官，令眾人相當害怕，經新營警分局中山路派出所員警共9人趕往現場，安撫謝情緒後，10分鐘棄刀強制就醫。謝否認犯行，辯稱只是拿西瓜刀揮舞而已，台南地院認他犯強制罪，處3月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年10月16日9時47分，謝持西瓜刀至新營區台南市政府衛生局東興辦公室大廳揮舞，見劉姓女雇員在疫苗室前，一手抓住劉婉貞的右側肩膀，另手持西瓜刀，表示要見最大長官，隨即將劉女拉至大廳，經劉女安撫而放開其肩膀，他仍持西瓜刀揮舞，後朝一旁會議桌砍下。

新營警分局中山路派出所員警獲報後抵達現場，並好言相勸要他有事好好說，先把刀子放下，安撫其情緒，經溝通後謝放下刀子，員警上前持續安撫，待救護車到達後與衛生局人員將強制就醫。

謝前因施用毒品案件，經台南地院判處4月徒刑確定，2018年11月間執行完畢。偵訊時，謝矢口否認犯行，他辯稱，他沒有要恐嚇，也沒傷及無辜，「我只是拿西瓜刀揮舞」。檢方認謝犯恐嚇公眾安全罪嫌、恐嚇罪嫌及強制罪嫌，從一重論以強制罪嫌起訴。