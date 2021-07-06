新官上任三把火 台南新所長帶班巡邏立馬當街查獲毒品

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警四分局華平派出所新任所長施少迪，今天凌晨1點在安平區慶平路帶隊巡邏時，發現32歲詹姓男子騎乘機車，見警後隨即迴轉躲避形跡可疑，經追趕上前盤查而查獲詹涉嫌持有毒品，警詢後依毒品罪嫌法辦。

23歲詹姓男子今天凌晨1點多，騎機車行經安平區慶平路、文平路口，遇巡邏員警後馬上迴轉躲避，當時施少迪帶班巡邏上前攔阻，在詹身上查獲0.45公克安非他命，吸食器2組，警詢後依毒品罪嫌法辦。

施少迪甫於7月1日調升該所所長，今天是新所長第一次帶班執行巡邏第一次勤務，發現詹異常行跡，進而尾隨盤查，進一步查獲毒品案。

分局長甘炎民除頒發破案茶表揚外，並對新任所長與員警認真巡邏，以維轄區治安平穩，讓轄區民眾有感的積極作為，表達感謝與嘉許。

詹姓男子涉嫌持有毒品被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
詹姓男子涉嫌持有毒品被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局長甘炎民（左），今天頒發破案茶給華平派出所長施少迪（右）。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局長甘炎民（左），今天頒發破案茶給華平派出所長施少迪（右）。記者黃宣翰／翻攝

毒品

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