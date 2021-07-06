新官上任三把火 台南新所長帶班巡邏立馬當街查獲毒品

日前有警職人員閱讀我在鳴人堂專欄幾篇探討偵查、警政體系與當前執法時事問題的文章後，詢問我一個看似簡單但實則引人深思的問題：「妳這樣一直說真話好嗎？」並進一步與我探討體系中的人員要用「匿名」的方式才好說真話——而這或許也是為何社群網站或媒體報導警界亂象、抨擊高層政策時，往往以「不具名」方式呈現的原因。

2021-07-06 12:49