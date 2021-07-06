總幹事勸豪宅住戶勿群聚 遭六旬翁摑11巴掌致腦震盪再提告

新莊某豪宅社區的總幹事日前勸住客不要再戶外聚集時，被其中一名65歲男住客連摑11巴掌。圖／取自 Youtube

台灣新冠肺炎疫情持續，新北市新莊區某高級豪宅社區日前卻發生涉嫌傷人案，一名社區總幹事勸喻住客勿聚集聊天時，被其中一名65歲住客連摑11巴掌，入院後發現輕微腦震盪，決定控告對方傷害、恐嚇及妨害名譽，惟住客辯稱遭總幹事侮辱，一氣之下才出手，提告對方妨害名譽。

事發於上周六（3日）下午，當時65歲林姓住戶在大樓中庭與別戶住客聊天，其他住戶擔心聚眾引致的防疫問題，向保安反映並希望勸他們離開，惟保安游說未果，鄭姓社區總幹事到場幫忙。勸喻期間，林姓住客認為他們沒有違反戶外10人以下群聚規定，並且大家都佩戴口罩，雙方繼而口角。

據報林姓住客一怒之下，連摑鄭姓總幹事11巴掌。網上流傳的監視畫面顯示，涉事住客一直追打鄭男，一旁的其他住客未見有阻止，其間鄭男四處走動，未見有還手，最後離開現場並報警。警方到場後協助鄭男送醫，經診斷有輕微腦震盪。

鄭男最終以涉嫌傷害、恐嚇及妨害名譽起訴林姓住客，後者事後到警署承認曾向鄭男出手，但辯稱因為對方當場侮辱自己，他一氣之下才失控，同樣向鄭男起訴妨害名譽。

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文章授權轉載自《香港01》