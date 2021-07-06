總幹事勸豪宅住戶勿群聚 遭六旬翁摑11巴掌致腦震盪再提告
台灣新冠肺炎疫情持續，新北市新莊區某高級豪宅社區日前卻發生涉嫌傷人案，一名社區總幹事勸喻住客勿聚集聊天時，被其中一名65歲住客連摑11巴掌，入院後發現輕微腦震盪，決定控告對方傷害、恐嚇及妨害名譽，惟住客辯稱遭總幹事侮辱，一氣之下才出手，提告對方妨害名譽。
事發於上周六（3日）下午，當時65歲林姓住戶在大樓中庭與別戶住客聊天，其他住戶擔心聚眾引致的防疫問題，向保安反映並希望勸他們離開，惟保安游說未果，鄭姓社區總幹事到場幫忙。勸喻期間，林姓住客認為他們沒有違反戶外10人以下群聚規定，並且大家都佩戴口罩，雙方繼而口角。
據報林姓住客一怒之下，連摑鄭姓總幹事11巴掌。網上流傳的監視畫面顯示，涉事住客一直追打鄭男，一旁的其他住客未見有阻止，其間鄭男四處走動，未見有還手，最後離開現場並報警。警方到場後協助鄭男送醫，經診斷有輕微腦震盪。
鄭男最終以涉嫌傷害、恐嚇及妨害名譽起訴林姓住客，後者事後到警署承認曾向鄭男出手，但辯稱因為對方當場侮辱自己，他一氣之下才失控，同樣向鄭男起訴妨害名譽。
延伸閱讀：
長沙灣凱樂苑驚現變態男 走廊聞女裝鞋兼手淫 街坊憂現保安漏洞
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言