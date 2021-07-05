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躺車上呼呼大睡 警方查獲毒品

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄李姓男子今凌晨將車停在路上呼呼大睡，危險行徑引來民眾報警；當警員到場時，李又心虛要開車逃逸，被警方攔下後，果然發現車上藏有毒品，警詢後依法送辦。

據了解，小港警分局今凌晨2點45分左右接獲報案，指在沿海三路上，有一輛轎車停在路中良久，有熱心民眾擔心恐影響駕駛和其他用路人安危。

「先生，先生，你怎麼睡在這裡？」警方獲報到場，不斷拍打轎車車窗，昏睡在車上的李男（29歲）聽聞聲響才驚醒，但李見到警察在一旁，馬上不顧近在咫尺的警消，心虛的想將車開走。

所幸經驗老道的警員判斷有異狀大聲喝止，並令李男下車接受盤查，查證下果然是毒品治安人口，他一遇上警詢就言詞閃爍，在警方追問下才坦承持有毒品，並乖乖交出，警詢後依毒品危害防制條例送辦。

李姓男子今凌晨將車停在路上呼呼大睡，危險行徑引來民眾報警；當警員到場時，李又心虛要開車逃。記者邱奕能／翻攝
李姓男子今凌晨將車停在路上呼呼大睡，危險行徑引來民眾報警；當警員到場時，李又心虛要開車逃。記者邱奕能／翻攝
李姓男子今凌晨將車停在路上呼呼大睡，危險行徑引來民眾報警；當警員到場時，李又心虛要開車逃。記者邱奕能／翻攝
李姓男子今凌晨將車停在路上呼呼大睡，危險行徑引來民眾報警；當警員到場時，李又心虛要開車逃。記者邱奕能／翻攝

毒品 警察

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