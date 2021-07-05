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東洋進口疫苗破局案疑涉弊 北檢偵辦
台灣東洋爭取代理德國新冠肺炎疫苗破局後，民眾告發疫苗採購過程有涉弊嫌疑。北檢日前以案由貪污罪等分他字案，交由主任檢察官偵辦，因犯罪事實及犯罪對象不明確，調查中。
目前檢方偵辦疫苗爭議案件共有4案，高端股價異常、台灣東洋爭取代理德國新冠肺炎疫苗破局，疑涉內線交易，這2個案件由士林地檢署偵辦，案由為證券交易法。
另外，前新聞局長鍾琴告發政府高官涉嫌圖利高端疫苗案，以及多名民眾告發指東洋爭取代理德國新冠肺炎疫苗疑遭立委介入、官商勾結而「破局」疑案，2起案件則由台北地檢署2名檢肅黑金主任檢察官分別立案調查，案由都是涉貪污罪等。
東洋去年10月12日召開記者會並重訊公告取得德國BioNTech（BNT）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病,COVID-19）疫苗有條件授權，可望引進最多3000萬劑疫苗，但同年11月3日表示，因授權條件未成就，已通知BNT 終止洽談授權疫苗事宜。
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