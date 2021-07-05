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毒品通緝犯遇警盤查 下車假意配合逃跑300公尺被逮

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

22歲朱姓毒品通緝犯，昨天凌晨3點多駕車行經安平區健康三街時，遇巡邏員警上前盤查，朱下車假意配合後，突然拔腿就跑，員警自後尾追近300公尺，朱最後體力不濟被逮。台南市警四分局長甘炎民頒發破案茶表揚有功員警。

朱姓男子涉毒品案，非執行案件未按時開庭，今年6月29日遭南檢通緝，昨天凌晨3點多，朱駕車在安平區健康三街某大樓附近，育平所警員吳重諭、林厚志發現朱人車形跡可疑，主動上前盤查。

警方查詢駕駛身分時，發現朱為台南地檢署發布毒品通緝犯，請朱下車配合盤查。盤查過程中，朱因心虛而趁隙轉身逃跑，吳重諭立即邁開步伐，追逐將近300公尺後，將朱嫌逼至公園盡頭，朱因體力不支雙膝跪地，雖然身體仍欲抵抗，但警方將朱嫌壓制在地帶回調查。

朱雖向警方坦言不知自己已經被通緝，會逃跑乃因車上藏有毒品，警方也在朱駕駛的轎車內發現毒品K他命0.3公克，隨即將朱帶回派出所依毒品通緝調查，朱持有K他命部分因未達5公克送行政裁罰，並經檢察官視訊後請回。

朱姓毒品通緝犯被警方逮捕。圖／台南市警四分局提供
朱姓毒品通緝犯被警方逮捕。圖／台南市警四分局提供
台南市警四分局長甘炎民（左），頒發破案茶鼓勵警員吳重諭（右）。圖／台南市警四分局提供
台南市警四分局長甘炎民（左），頒發破案茶鼓勵警員吳重諭（右）。圖／台南市警四分局提供

毒品 通緝 檢察官

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