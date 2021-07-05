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高雄警深夜查未戴口罩 槓上開花見車內藏毒
高雄陳姓男子昨天凌晨載女友吳姓女子外出買消夜，卻因吳女未將口罩戴好，進而被警方攔下搜出毒品送辦。
據了解，陳男（21歲）昨天凌晨3點多時，開著轎車載女友吳女（26歲）外出，路上被巡邏警發現車上的吳疑未戴口罩，且轎車有改裝大燈情況。
警方便在新興區民生、文衡路口將陳男攔下，等到陳男下車接受盤查時，眼尖的警員發現在駕駛座的腳踏板上，有著可疑粉末殘渣袋，在經過陳、吳同意下，警方又在車上找到18包已分裝過的K他命、3包毒品咖啡包。
陳男坦承毒品是他所有，並供稱是因半夜肚子餓，才與吳女外出買消夜，不料因女友未將口罩戴好，引來警方盤查。警方詢問時，依法對陳男、吳女進行採集尿液送驗，依毒品危害防制法送辦。
新興分局長戴台捷表示，即使是在疫情期間，警方維護治安工作絕不打烊。除針對轄內街頭滋事、毒品、詐欺等犯罪加強打擊外，也向下刨根、斷絕源頭以達淨化治安，守護市民，打造宜居城市目標。
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