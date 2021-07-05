高雄警深夜查未戴口罩 槓上開花見車內藏毒

高雄陳姓男子昨天凌晨載女友吳姓女子外出買消夜，卻因吳女未將口罩戴好，進而被警方攔下搜出毒品送辦。

據了解，陳男（21歲）昨天凌晨3點多時，開著轎車載女友吳女（26歲）外出，路上被巡邏警發現車上的吳疑未戴口罩，且轎車有改裝大燈情況。

警方便在新興區民生、文衡路口將陳男攔下，等到陳男下車接受盤查時，眼尖的警員發現在駕駛座的腳踏板上，有著可疑粉末殘渣袋，在經過陳、吳同意下，警方又在車上找到18包已分裝過的K他命、3包毒品咖啡包。

陳男坦承毒品是他所有，並供稱是因半夜肚子餓，才與吳女外出買消夜，不料因女友未將口罩戴好，引來警方盤查。警方詢問時，依法對陳男、吳女進行採集尿液送驗，依毒品危害防制法送辦。