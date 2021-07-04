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雲警破獲網路簽賭站 學子線上學習現隱憂家長應留意

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

國內疫情3級警戒改變民眾生活模式，外出及跨區移動雖然減少，不過網路消費和活動也順勢增加，尤其學生改為線上學習，上網頻率大增，雲林縣警察局啟動青春專案，陸續破獲6件網路販毒，及網路簽賭站、非法持有改造槍枝等案，警長朱宗泰表示，不法份子趁疫情期間作亂，家長應多加留意孩子使用網路的習慣，避免誤入歧途而受害。

警方近期破獲6案網路販毒，逮捕7人，查扣648.37公克各級毒品、90包毒品咖啡包，另破獲治平對象黃姓主嫌經營的網路簽賭站，追查發現賭客除有成人，還見未成年青少年簽賭，共計46人參與，簽注金額高達4千萬；此外逮捕非法持有1支改造金牛座JP935手槍的張姓主嫌並查扣8顆子彈。

警方指出，疫情期間人人多半待在家，如未找尋合適的紓壓管道，久而久之會感覺「悶壞了」，尤其青年學子的學習模式改為線上，當習慣網路生活後，不僅可能過度依賴，若未理性使用，一旦出現網路誘惑機會，沒多加留心恐會涉法。

警方呼籲，防疫期間是增進親子互動的好機會，家長應當多花心思陪伴孩子學習、傾聽想法相互交流，教導孩子循正常管道從事課外活動，除能避免孩子網路成癮，也可提升親子關係及親密度，一舉數得。

雲林縣警察局近期陸續破獲6件網路販毒案，查扣648.37公克各級毒品、90包毒品咖啡包。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警察局近期陸續破獲6件網路販毒案，查扣648.37公克各級毒品、90包毒品咖啡包。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警察局啟動青春專案，陸續破獲6件網路販毒，及網路簽賭站、非法持有改造槍枝等案，查扣多種毒品及不法所得等證物。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警察局啟動青春專案，陸續破獲6件網路販毒，及網路簽賭站、非法持有改造槍枝等案，查扣多種毒品及不法所得等證物。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警察局近期陸續破獲6件網路販毒案，查扣648.37公克各級毒品、90包毒品咖啡包。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警察局近期陸續破獲6件網路販毒案，查扣648.37公克各級毒品、90包毒品咖啡包。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方逮捕非法持有1支改造金牛座JP935手槍的張姓主嫌並查扣8顆子彈。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方逮捕非法持有1支改造金牛座JP935手槍的張姓主嫌並查扣8顆子彈。記者陳苡葳／翻攝

疫情 簽賭 毒品

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