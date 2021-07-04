毒品通緝犯染疫四處躲 警策動家人苦勸終出面

桃園市范姓毒品通緝犯（42歲）平時在台北萬華地區活動，五月時疫情爆發後，他擔心自己染疫，日前到衛生單位篩檢後確定新冠肺炎確診，但他擔心通緝犯身分曝光，因此四處躲藏；警方找到他的家人不斷勸說，范男決定出面，由警方將他載往醫院就診。

范男在台北生活多年，平常在萬華地區活動並租屋居住，他涉及一宗毒品案件，未出庭遭台北地檢署發布通緝，他開始四處躲藏靠有人接濟度日。

今年五月新冠肺炎疫情突然爆發，范男擔心自己染疫跑去衛生單位進行PCR檢測，結果呈現陽性反應；衛生單位聯繫不上他，只好透過警方找人，桃園警方獲報後，上個月28日找到范男家人，請他們勸范男早日出面，家人苦勸下范男決定現身。

范男和家人表示會在晚間10點，現身西門町一處騎樓，萬華警方獲知消息後，在約定時間穿著全套防護衣前往，發現范男後，相距10公尺進行確認身分，並準備防護衣放置在地讓他穿著，隨後救護車輛到場接走范男，警方駕駛巡邏車在旁戒護，目前范男接受治療，疫情緩和後，將擇期將他解送歸案。