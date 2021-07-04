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清潔工敲門2天沒回應 警消破門女陳屍高雄85大樓套房
高雄八五大樓內的一間日租套房，今天下午1時許發現一名47歲蔣姓女住客陳屍房內，警消獲報後到場破門進，但女子已明顯死亡。警方到場初步勘驗，女子倒臥門邊，推測死亡時間已2天，身上沒有外傷，屋內無打鬥痕跡，警方現已報請檢察官相驗釐清死因，預計採集檢體釐清有無新冠肺炎等相關病史。
警方初步調查，蔣女常租於該間套房，今下午張姓清潔工受屋主委託，負責清理該間套房，由於蔣女已經連續兩天敲門、呼喊都沒有回應，張姓清潔工憂心有異狀，通報警消到場，破門後就發現蔣女倒臥在屋內。
警方初步勘查，蔣女嘴邊留有疑似嘔吐物等穢物，屋內門窗無破壞痕跡，身體無外傷，沒有發現違禁藥品，詳細死因要待檢方相驗後進一步釐清。
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