清潔工敲門2天沒回應 警消破門女陳屍高雄85大樓套房

高雄八五大樓內的一間日租套房，今天下午1時許發現一名47歲蔣姓女住客陳屍房內，警消獲報後到場破門進，但女子已明顯死亡。警方到場初步勘驗，女子倒臥門邊，推測死亡時間已2天，身上沒有外傷，屋內無打鬥痕跡，警方現已報請檢察官相驗釐清死因，預計採集檢體釐清有無新冠肺炎等相關病史。

警方初步調查，蔣女常租於該間套房，今下午張姓清潔工受屋主委託，負責清理該間套房，由於蔣女已經連續兩天敲門、呼喊都沒有回應，張姓清潔工憂心有異狀，通報警消到場，破門後就發現蔣女倒臥在屋內。