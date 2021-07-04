快訊

北市疫情有新熱點？ 柯文哲：下周中正區社區普篩

台中市何時微解封？ 盧秀燕曝兩大原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清潔工敲門2天沒回應 警消破門女陳屍高雄85大樓套房

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄八五大樓內的一間日租套房，今天下午1時許發現一名47歲蔣姓女住客陳屍房內，警消獲報後到場破門進，但女子已明顯死亡。警方到場初步勘驗，女子倒臥門邊，推測死亡時間已2天，身上沒有外傷，屋內無打鬥痕跡，警方現已報請檢察官相驗釐清死因，預計採集檢體釐清有無新冠肺炎等相關病史。

警方初步調查，蔣女常租於該間套房，今下午張姓清潔工受屋主委託，負責清理該間套房，由於蔣女已經連續兩天敲門、呼喊都沒有回應，張姓清潔工憂心有異狀，通報警消到場，破門後就發現蔣女倒臥在屋內。

警方初步勘查，蔣女嘴邊留有疑似嘔吐物等穢物，屋內門窗無破壞痕跡，身體無外傷，沒有發現違禁藥品，詳細死因要待檢方相驗後進一步釐清。

蔣女陳屍在85大樓日租套房內，推測已死亡2天。圖/讀者提供
蔣女陳屍在85大樓日租套房內，推測已死亡2天。圖/讀者提供
蔣女陳屍在85大樓日租套房內。圖/讀者提供
蔣女陳屍在85大樓日租套房內。圖/讀者提供

檢察官 高雄市

延伸閱讀

照服員為原鄉長輩送餐不間斷 高雄一百臉書致敬

高雄情殺1死2傷 死者家屬盼：從重量刑

高雄遭通緝男子離奇陳屍防火窄巷 鐵皮屋頂腳印成證據

苗栗男子陳屍農田水溝中 疑似酒後路邊小解摔落亡

相關新聞

清潔工敲門2天沒回應 警消破門女陳屍高雄85大樓套房

高雄八五大樓內的一間日租套房，今天下午1時許發現一名47歲蔣姓女住客陳屍房內，警消獲報後到場破門進，但女子已明顯死亡。警...

影／毒犯遇「警界閃電俠」 落跑慘摔全都錄

桃園中壢近50歲的尤姓員警，日前巡邏時發現31歲郭姓男子形跡可疑，上前關心，沒想到郭男一看到警方便拔腿狂奔，好在尤姓員警...

三峽26人無視防疫群體尋仇 侯友宜：一定重罰絕不寬貸

新北市2日在三峽發生1起因債務糾紛釀成衝突，以鄭姓男子為首26人，攻擊吳姓、翁姓男子造成兩人受傷，市長侯友宜今日談到此事...

毒品通緝犯染疫四處躲 警策動家人苦勸終出面

桃園市范姓毒品通緝犯（42歲）平時在台北萬華地區活動，五月時疫情爆發後，他擔心自己染疫，日前到衛生單位篩檢後確定新冠肺炎...

親友想幫改建她不願 高雄老屋塌母亡憨兒獨活今拆　　

高雄鹽埕區五福四路298巷一棟兩層樓民宅，昨天傍晚倒塌造成在內的丁姓母子受困，44歲兒子幸運獲救，71歲丁母被壓在雜物堆...

詐徒坑水錢躲台中遭猛K屁股16下教訓？ 中警調查中

臉書社團近日流傳一段男子遭人持球棒不斷攻擊臀部的影片，短短37秒，該名男子就被毒打16下，而爆料影片給臉書社團的網友稱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。