影／毒犯遇「警界閃電俠」 落跑慘摔全都錄

桃園中壢近50歲的尤姓員警，日前巡邏時發現31歲郭姓男子形跡可疑，上前關心，沒想到郭男一看到警方便拔腿狂奔，好在尤姓員警平常健身有成，跑不到200公尺就將郭男逮捕到案。警方在郭男身上搜出安非他命及吸食器，全案依違反毒品危害防制法送辦。

中壢警分局興國派出所2名警員上月底在轄區巡邏時，看到郭男神色怪異，主動上前關心，郭男見警朝他而來，心虛往反方向狂奔，過程中因過於慌張還踉蹌2次。由於尤姓員警平常就會利用空閒時間健身、騎飛輪自主訓練，保持良好體能狀態，沒幾秒鐘就捉住郭男。

員警詢問逃跑原因，郭男氣喘吁吁地說「你抓我當然要跑啊」，警方也當場起獲安非他命以及吸食器，目前已依法移送桃園地檢署偵辦。