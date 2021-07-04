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影／毒犯遇「警界閃電俠」 落跑慘摔全都錄

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園中壢近50歲的尤姓員警，日前巡邏時發現31歲郭姓男子形跡可疑，上前關心，沒想到郭男一看到警方便拔腿狂奔，好在尤姓員警平常健身有成，跑不到200公尺就將郭男逮捕到案。警方在郭男身上搜出安非他命及吸食器，全案依違反毒品危害防制法送辦。

中壢警分局興國派出所2名警員上月底在轄區巡邏時，看到郭男神色怪異，主動上前關心，郭男見警朝他而來，心虛往反方向狂奔，過程中因過於慌張還踉蹌2次。由於尤姓員警平常就會利用空閒時間健身、騎飛輪自主訓練，保持良好體能狀態，沒幾秒鐘就捉住郭男。

員警詢問逃跑原因，郭男氣喘吁吁地說「你抓我當然要跑啊」，警方也當場起獲安非他命以及吸食器，目前已依法移送桃園地檢署偵辦。

興國派出所所長甘博倫表示，尤姓警員年近50歲，跟郭嫌年紀相差快20歲，因平日有健身運動習慣、反應靈敏；而另一名王姓警員在追捕過程中，噴飛了鞋子也馬上穿上繼續追緝，顯見兩位員警維護治安不遺餘力。

31歲郭姓男子吸毒被發現，竟跑給警察追，最後還是栽在警方手裡。記者朱冠諭／翻攝
31歲郭姓男子吸毒被發現，竟跑給警察追，最後還是栽在警方手裡。記者朱冠諭／翻攝

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