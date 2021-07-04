快訊

沒在怕！日月潭水位回升「毀滅級殺手」魚虎跳上岸 狠瞪漁民仍想逃

批柯文哲不疫調不匡列致疫情延燒 名醫施景中道歉：望市長秉持承諾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐徒坑水錢躲台中遭猛K屁股16下教訓？ 中警調查中

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

臉書社團近日流傳一段男子遭人持球棒不斷攻擊臀部的影片，短短37秒，該名男子就被毒打16下，而爆料影片給臉書社團的網友稱，該名被打的男子疑為詐騙集團成員，且因侵吞水錢，並躲藏在台中市，被金主發現後，找人前往教訓，還稱案發時間約本月2日，台中市刑大表示，經查詢市警局所轄15個分局、各單位，並無偵辦到相關案件，已針對影片內成員特徵，進行清查，若涉嫌不法，將依法偵辦。

臉書社團「黑色豪門企業」近日流傳一段男子遭人持球棒毒打的影片，影片說明案發時間為7月2日，標題則為「偷水錢躲去台中被抓到」，影片長約37秒，場景為室內，影片中有4名站立的歹徒，有人持有球棒、有人持手機，地面上則躺著3名男子，其中一人上身赤裸，若包含流傳影片中的拍攝者，則該處案發地點至少有超過8人。

其中一名躺地的男子，在影片開頭就被另名站立、戴口罩的歹徒，持球棒狠狠攻擊臀部14下，因被打的男子忍不住疼痛，不斷在地面上扭動，又被歹徒補上2棒，不過經其他成員制止「先不要打，先問」，持棒歹徒才停手，歹徒在過程中有詢問被打男子的本名，隨即影片結束。

影片近日在網路流傳，又指案發地點為台中市，引發台中市警局注意，台中市刑大今天清查市警局所轄各單位，但並無分局回報承辦該起案件。

據查，台中市刑大已責令外勤隊，要針對影片內成員的刺青、身形、說話聲音、場景地點等特徵，進行調查，查明案發的時間、地點、過程，是否涉嫌詐欺、傷害、妨害自由等罪，另外因影片內成員已超過8人，若案發時間為今年5月19日以後，也已違反群聚的規定，將違反傳染病防治法告發。

近日臉書社團流傳一段男子遭歹徒持棍棒毆打臀部的影片，影片中指案發地點為台中，引發台中市警局重視，指示根據影片內容，調查偵辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業
近日臉書社團流傳一段男子遭歹徒持棍棒毆打臀部的影片，影片中指案發地點為台中，引發台中市警局重視，指示根據影片內容，調查偵辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業
近日臉書社團流傳一段男子遭歹徒持棍棒毆打臀部的影片，影片中指案發地點為台中，引發台中市警局重視，指示根據影片內容，調查偵辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業
近日臉書社團流傳一段男子遭歹徒持棍棒毆打臀部的影片，影片中指案發地點為台中，引發台中市警局重視，指示根據影片內容，調查偵辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業
近日臉書社團流傳一段男子遭歹徒持棍棒毆打臀部的影片，影片中指案發地點為台中，引發台中市警局重視，指示根據影片內容，調查偵辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業
近日臉書社團流傳一段男子遭歹徒持棍棒毆打臀部的影片，影片中指案發地點為台中，引發台中市警局重視，指示根據影片內容，調查偵辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業
近日臉書社團流傳一段男子遭歹徒持棍棒毆打臀部的影片，影片中指案發地點為台中，引發台中市警局重視，指示根據影片內容，調查偵辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業
近日臉書社團流傳一段男子遭歹徒持棍棒毆打臀部的影片，影片中指案發地點為台中，引發台中市警局重視，指示根據影片內容，調查偵辦。圖／摘自臉書黑色豪門企業

延伸閱讀

歹徒假冒民代名差點騙到50萬元 中市議員楊典忠急報警

詐騙到一半電話被警接走 歹徒氣炸質問警員編號

搶輕熟女金鍊 歹徒酒精抹布摀口勒頸

影／不滿醫護沒將女友腿上血跡擦乾淨 男友急診室暴走

相關新聞

房屋坍塌智障男幸運撿回一命 但母親喪命頓失依靠

高雄鹽埕區五福四路上一棟屋齡逾60年的兩層樓木造民宅，昨天傍晚2樓地板突然倒塌，患有智能障礙的兒子幸運逃出，71歲老母親...

詐徒坑水錢躲台中遭猛K屁股16下教訓？中警調查中

臉書社團近日流傳一段男子遭人持球棒不斷攻擊臀部的影片，短短37秒，該名男子就被毒打16下，而爆料影片給臉書社團的網友稱，...

影／為6萬元近30人三峽街頭大亂鬥 最高可罰780萬元

新北市三峽2日凌晨發生1起因債務導致群眾鬥毆事件，34歲鄭姓男子帶著25人和52歲吳姓男子及翁男談判發生衝突，造成李男輕...

高雄鹽埕60年老屋倒塌 子生還母喪命

高雄鹽埕區五福四路上一棟屋齡逾六十年的兩層樓木造民宅，昨天發生二樓地板倒塌意外，屋內丁姓母子受困，兒子幸運逃出，七十一歲...

持刀闖前女友家…砍情敵 1死2傷

高雄男子陳燈輝與馬姓前女友分手後由愛生恨，陳男昨晚破窗入侵馬女楠梓區啟昌街住處，持水果刀直闖二樓，見情敵林男在場，怒火中...

六旬醋男砍死情敵 前女友曾聲請保護令憾事仍發生

高雄一名66歲陳姓男子與相差11歲的馬姓女友分手，由愛生恨，今天傍晚闖入馬女位於楠梓住處，眼看在場馬女現任林姓男友在場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。