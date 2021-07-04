詐徒坑水錢躲台中遭猛K屁股16下教訓？ 中警調查中

臉書社團近日流傳一段男子遭人持球棒不斷攻擊臀部的影片，短短37秒，該名男子就被毒打16下，而爆料影片給臉書社團的網友稱，該名被打的男子疑為詐騙集團成員，且因侵吞水錢，並躲藏在台中市，被金主發現後，找人前往教訓，還稱案發時間約本月2日，台中市刑大表示，經查詢市警局所轄15個分局、各單位，並無偵辦到相關案件，已針對影片內成員特徵，進行清查，若涉嫌不法，將依法偵辦。

臉書社團「黑色豪門企業」近日流傳一段男子遭人持球棒毒打的影片，影片說明案發時間為7月2日，標題則為「偷水錢躲去台中被抓到」，影片長約37秒，場景為室內，影片中有4名站立的歹徒，有人持有球棒、有人持手機，地面上則躺著3名男子，其中一人上身赤裸，若包含流傳影片中的拍攝者，則該處案發地點至少有超過8人。

其中一名躺地的男子，在影片開頭就被另名站立、戴口罩的歹徒，持球棒狠狠攻擊臀部14下，因被打的男子忍不住疼痛，不斷在地面上扭動，又被歹徒補上2棒，不過經其他成員制止「先不要打，先問」，持棒歹徒才停手，歹徒在過程中有詢問被打男子的本名，隨即影片結束。

影片近日在網路流傳，又指案發地點為台中市，引發台中市警局注意，台中市刑大今天清查市警局所轄各單位，但並無分局回報承辦該起案件。