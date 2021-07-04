聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐徒坑水錢躲台中遭猛K屁股16下教訓？ 中警調查中
臉書社團近日流傳一段男子遭人持球棒不斷攻擊臀部的影片，短短37秒，該名男子就被毒打16下，而爆料影片給臉書社團的網友稱，該名被打的男子疑為詐騙集團成員，且因侵吞水錢，並躲藏在台中市，被金主發現後，找人前往教訓，還稱案發時間約本月2日，台中市刑大表示，經查詢市警局所轄15個分局、各單位，並無偵辦到相關案件，已針對影片內成員特徵，進行清查，若涉嫌不法，將依法偵辦。
臉書社團「黑色豪門企業」近日流傳一段男子遭人持球棒毒打的影片，影片說明案發時間為7月2日，標題則為「偷水錢躲去台中被抓到」，影片長約37秒，場景為室內，影片中有4名站立的歹徒，有人持有球棒、有人持手機，地面上則躺著3名男子，其中一人上身赤裸，若包含流傳影片中的拍攝者，則該處案發地點至少有超過8人。
其中一名躺地的男子，在影片開頭就被另名站立、戴口罩的歹徒，持球棒狠狠攻擊臀部14下，因被打的男子忍不住疼痛，不斷在地面上扭動，又被歹徒補上2棒，不過經其他成員制止「先不要打，先問」，持棒歹徒才停手，歹徒在過程中有詢問被打男子的本名，隨即影片結束。
影片近日在網路流傳，又指案發地點為台中市，引發台中市警局注意，台中市刑大今天清查市警局所轄各單位，但並無分局回報承辦該起案件。
據查，台中市刑大已責令外勤隊，要針對影片內成員的刺青、身形、說話聲音、場景地點等特徵，進行調查，查明案發的時間、地點、過程，是否涉嫌詐欺、傷害、妨害自由等罪，另外因影片內成員已超過8人，若案發時間為今年5月19日以後，也已違反群聚的規定，將違反傳染病防治法告發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言