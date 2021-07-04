影／為6萬元近30人三峽街頭大亂鬥 最高可罰780萬元

新北市三峽2日凌晨發生1起因債務導致群眾鬥毆事件，34歲鄭姓男子帶著25人和52歲吳姓男子及翁男談判發生衝突，造成李男輕傷，翁男腹部中刀，送醫後無生命危險，三峽分局獲報後已逮到25人，鄭男還在逃跑中，另因防疫期間鬥毆又群聚，依法最高可開罰780萬元。

三峽分局指出，鄭男過去有幫派背景，跟吳男友人間有債務糾紛非吳男本人，鄭男人馬出動8輛汽車、3輛機車共26人，仗著人多持棍棒與西瓜刀攻擊吳男、翁男，1名20歲高姓男子還開車衝撞2人，造成吳男男腿部擦挫傷，翁男傷勢較重，左胸腹有刀傷，送醫做緊急手術後已無生命危險。

據了解，鄭男為討債人士，吳男友人委託鄭男向第3方追討12萬債務，鄭男拿到本票後要求自己要拿6萬元走，雙方兜不攏才會釀成衝突。而債務原因眾說紛紜，也有媒體報導涉及毒品交易，但警方未證實此事，表示會持續追查。

三峽分局獲報後在4小時內分別在三峽、鶯歌兩地抓到涉案其中25人，開車撞人的高男以及涉嫌砍人的19歲張姓男子與18歲李姓男子，3人因情節較重，聲請羈押拘票隨案移送偵辦，張、高2人裁定羈押禁見，李男則是遭法院裁定收容，其餘23人也函請地檢署偵辦。