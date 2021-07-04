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北農、環南爆發群聚 PCR篩檢3610人再增9人確診

影／為6萬元近30人三峽街頭大亂鬥 最高可罰780萬元

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北市三峽2日凌晨發生1起因債務導致群眾鬥毆事件，34歲鄭姓男子帶著25人和52歲吳姓男子及翁男談判發生衝突，造成李男輕傷，翁男腹部中刀，送醫後無生命危險，三峽分局獲報後已逮到25人，鄭男還在逃跑中，另因防疫期間鬥毆又群聚，依法最高可開罰780萬元。

三峽分局指出，鄭男過去有幫派背景，跟吳男友人間有債務糾紛非吳男本人，鄭男人馬出動8輛汽車、3輛機車共26人，仗著人多持棍棒與西瓜刀攻擊吳男、翁男，1名20歲高姓男子還開車衝撞2人，造成吳男男腿部擦挫傷，翁男傷勢較重，左胸腹有刀傷，送醫做緊急手術後已無生命危險。

據了解，鄭男為討債人士，吳男友人委託鄭男向第3方追討12萬債務，鄭男拿到本票後要求自己要拿6萬元走，雙方兜不攏才會釀成衝突。而債務原因眾說紛紜，也有媒體報導涉及毒品交易，但警方未證實此事，表示會持續追查。

三峽分局獲報後在4小時內分別在三峽、鶯歌兩地抓到涉案其中25人，開車撞人的高男以及涉嫌砍人的19歲張姓男子與18歲李姓男子，3人因情節較重，聲請羈押拘票隨案移送偵辦，張、高2人裁定羈押禁見，李男則是遭法院裁定收容，其餘23人也函請地檢署偵辦。

三峽分局表示，會積極追捕還在逃跑的鄭男，另外也強烈譴責3級警戒期間無視防疫標準還群聚鬥毆，依法會請衛生局裁處，最高可開罰780萬元。

新北市三峽發生群聚鬥毆事件，警方兵分多路在三峽、鶯歌逮到多名涉案人士。圖／三峽分局提供
新北市三峽發生群聚鬥毆事件，警方兵分多路在三峽、鶯歌逮到多名涉案人士。圖／三峽分局提供

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