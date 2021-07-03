聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道三號變換車道惹怒對方？惡煞超車飆國罵畫面曝光
45歲陳姓男子6月30日晚上下班上國道三號欲返家，途中切換車道，與後方改裝車駕駛發生行車糾紛，一路經過新店、木柵、南港，最後在南深路匝道出口臨停，下車理論，不料竟遭對方「拳棍伺候」，用鋁棒毆打，造成身體多處瘀血、左胸骨骨裂，事後已提告傷害。
據了解，事發起因是45歲陳男上國道後行駛中線車道，見前車車速較慢，左切內側超車道，疑似後方改裝車29歲陳姓駕駛同樣也要左切，由於國道車速快，雙方險些撞上。
29歲陳男不滿，13秒後，突然加速出現在中線車道與45歲陳男並行，隨後搖下車窗，直接飆國罵：「X你娘X掰，是會不會開車。」
罵完後，29歲陳男加速離去，45歲陳男覺得莫名奇妙，當下回罵對方。
據悉，雙方原本不再糾纏，不料2車在隧道內碰頭，火氣才又上來，導火線再燃。
待出隧道後，29歲陳男擋在45歲陳男前頭攔車，2車臨停國道路邊「喬事」。29歲陳男夥同副駕楊姓友人一同下車，還攜出鋁棒放肆毒打，打到45歲陳男頭、手、背部多處瘀血，左側胸骨疑似骨裂；事後45歲陳男對陳、楊2人提出傷害告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言