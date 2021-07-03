快訊

封攤、匡列還能「派代表隔離」 北農攤商批：疫調不實

3大果菜市場確診破百 陳時中：7月8日環南匡列者要再篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道三號變換車道惹怒對方？惡煞超車飆國罵畫面曝光

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

45歲陳姓男子6月30日晚上下班上國道三號欲返家，途中切換車道，與後方改裝車駕駛發生行車糾紛，一路經過新店、木柵、南港，最後在南深路匝道出口臨停，下車理論，不料竟遭對方「拳棍伺候」，用鋁棒毆打，造成身體多處瘀血、左胸骨骨裂，事後已提告傷害。

據了解，事發起因是45歲陳男上國道後行駛中線車道，見前車車速較慢，左切內側超車道，疑似後方改裝車29歲陳姓駕駛同樣也要左切，由於國道車速快，雙方險些撞上。

29歲陳男不滿，13秒後，突然加速出現在中線車道與45歲陳男並行，隨後搖下車窗，直接飆國罵：「X你娘X掰，是會不會開車。」

罵完後，29歲陳男加速離去，45歲陳男覺得莫名奇妙，當下回罵對方。

據悉，雙方原本不再糾纏，不料2車在隧道內碰頭，火氣才又上來，導火線再燃。

待出隧道後，29歲陳男擋在45歲陳男前頭攔車，2車臨停國道路邊「喬事」。29歲陳男夥同副駕楊姓友人一同下車，還攜出鋁棒放肆毒打，打到45歲陳男頭、手、背部多處瘀血，左側胸骨疑似骨裂；事後45歲陳男對陳、楊2人提出傷害告訴。

45歲陳男6月30日下班返家，在國道因變換車道與後車駕駛起衝突，後車駕駛夥同友人持鋁棒上演全武行。記者翁至成／翻攝
45歲陳男6月30日下班返家，在國道因變換車道與後車駕駛起衝突，後車駕駛夥同友人持鋁棒上演全武行。記者翁至成／翻攝

國道 車道

延伸閱讀

誇張！ 國道變換車道 竟遇惡煞鋁棒「2打1」

塞嘴不成點燃鞭炮塞屁股！14惡煞暴力押人教訓用這招

躺著也中槍！雲林這鄉民地址被音樂劇飆國罵 地方怒了

又一輛向賓士G-Class致敬的Suzuki Jimny改裝車！

相關新聞

高雄遭通緝男子離奇陳屍防火窄巷 鐵皮屋頂腳印成證據

高市路竹區黃姓男子昨天被發現陳屍路竹區國昌路一處防火窄巷內，遺體已腫脹、發臭，警方獲報到場處理，還有民眾穿雨衣好奇觀看。...

國道三號變換車道惹怒對方？惡煞超車飆國罵畫面曝光

45歲陳姓男子6月30日晚上下班上國道三號欲返家，途中切換車道，與後方改裝車駕駛發生行車糾紛，一路經過新店、木柵、南港，...

高雄通緝犯疑失足墜落防火巷 死亡發臭才被發現

高市路竹區國昌路一處窄小防火巷昨被發現男子陳屍，已腫脹發臭，警消及醫護人員著防護衣到場處理，引起地方騒動，初步調查死者平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。