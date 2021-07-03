國道三號變換車道惹怒對方？惡煞超車飆國罵畫面曝光

45歲陳姓男子6月30日晚上下班上國道三號欲返家，途中切換車道，與後方改裝車駕駛發生行車糾紛，一路經過新店、木柵、南港，最後在南深路匝道出口臨停，下車理論，不料竟遭對方「拳棍伺候」，用鋁棒毆打，造成身體多處瘀血、左胸骨骨裂，事後已提告傷害。

據了解，事發起因是45歲陳男上國道後行駛中線車道，見前車車速較慢，左切內側超車道，疑似後方改裝車29歲陳姓駕駛同樣也要左切，由於國道車速快，雙方險些撞上。

29歲陳男不滿，13秒後，突然加速出現在中線車道與45歲陳男並行，隨後搖下車窗，直接飆國罵：「X你娘X掰，是會不會開車。」

罵完後，29歲陳男加速離去，45歲陳男覺得莫名奇妙，當下回罵對方。

據悉，雙方原本不再糾纏，不料2車在隧道內碰頭，火氣才又上來，導火線再燃。