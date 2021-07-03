律師助理走私4公斤安毒、K他命 患口腔癌成他運毒契機

陳姓男子在律師事務所擔任助理，卻利用1名朋友罹患口腔癌的契機，找楊姓同夥在進口的製氧機中，夾藏將近4公斤的安非他命、K他命，所幸海關查驗即時攔阻，2人落網一度否認，但對話可疑顯然具運毒計畫，法院不採信其辯詞，依運輸第二級毒品罪判陳、楊各12年、10年，可上訴。

檢警調查，陳、楊利用1名友人罹患口腔癌機會，得以從國外進口製氧機，分別備妥通關文件、醫療證明，2018年12月17日和馬來西亞的同夥，將安非他命、K他命夾藏2台製氧機，並以「空氣清淨機」名義空運來台，經海關人員開封查驗才曝光。

審理時，陳矢口否認運毒，辯稱不知製氧機內夾藏毒品，還說是受楊男指示，自己只有回報進度；但楊男供稱，製氧機是陳男出錢，利用友人口腔癌進口製氧機都是陳主動提議，另根據2人對話，也可證明是由陳提議進口。

對話也顯示，楊男不清楚製氧機來台的運送程序，都是聽從陳的指示作為，而陳還特意叮囑楊，製氧機「不能插電」，顯然相當可疑，並詢問楊「那要不要分你啊」，對方則說「我拿不拿無所謂」，可見有朋分利益，更證明製氧機非提供醫療用途，而有夾藏他物。

法院指出，扣案的安非他命淨重1954.88公克，純度77.52％、K他命淨重1900.26公克，純度72.59％，數量甚多、價值不斐，陳負責通關文件、和快遞聯繫等，涉及製氧機能否順利來台重要環節，認定2人運毒明確。