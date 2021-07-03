保全借1萬只拿到3000每周須還1800 高利貸趁疫情吸血

何姓男子剛找到保全工作不到1個月，還無法申請勞工紓困貸款，不巧在臉書發現貸款訊息，便向鄭姓男子貸款1萬，不料他只現拿3000元，且每周須還1800元，近1個月後，遭威脅結清本利。警方據報，逮捕鄭到案，並搜出1把仿突擊步槍的瓦斯槍，將全案依重利、恐嚇等罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵二隊6月30日在高雄市鳳山區某超商，趁鄭姓男子（34歲）向何姓男子（22歲）收本利，擁上逮捕鄭，除了在鄭的車上搜出槍枝，另查獲贓款1萬多元、放貸用本票等物證。

據了解，何姓男子退伍後打零工，後來因疫情嚴峻找不到工作，直到近1個月前，才找到保全工作，可是為給母親家用，工作不到1個月還未領薪，才在臉書上看到「缺錢的都來吧」等資金周轉訊息，才聯絡鄭借錢。

何向鄭借1萬元，可是只拿到3000元，每周須還1800元利息，他付過3周的利息5400元後，鄭要求他下次須結清本利，並涉嫌他，如果沒結清本利，要到他工作地點張貼海報，說他欠錢不還，何才報警。