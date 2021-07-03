高雄遭通緝男子離奇陳屍防火窄巷 鐵皮屋頂腳印成證據

高市路竹區黃姓男子昨天被發現陳屍路竹區國昌路一處防火窄巷內，遺體已腫脹、發臭，警方獲報到場處理，還有民眾穿雨衣好奇觀看。初步了解，黃男4天前疑因與友人駕車違停遭盤查時逃逸，陳屍地點距離租屋處不遠，且在事發地點附近2樓鐵皮屋頂發現腳印，黃男遺體已報請檢方相驗。

警方昨傍晚獲報，路竹區國昌路一帶有臭味，到場察看發現一男子陳屍防火巷內，沒有穿鞋、身上無證件，因防火巷前後有門關著，平時不會有人經過，警方循線調查，發現防火巷旁一棟2層樓高的鐵皮屋頂殘留腳印。

警方表示，6月29日傍晚4時許獲報路竹區中山、國昌路口附近有車違停，到場了解，一名因毒品、竊盜案遭通緝的39歲李姓男子與2位友人見到警方立即竄逃，員警逮到李男，但李男不願供出友人身分。事後經同住租屋處鄰居指認，死者疑就是當時與李男一起逃逸的其中一名黃姓男子，經家屬確認身分。

據了解，黃姓男子因案遭通緝，與李男等人平時以打雜工維生，同住在老闆承租的屋內，租屋處距離黃男陳屍地點約60公尺。

警方研判，黃男4天前遭盤查時逃逸，從租屋處頂樓沿著鐵皮屋頂逃竄，又因下雨溼滑，不慎跌落防火巷內，直到黃男屍體發臭才被發現，事發後就很少下雨，也讓鐵皮屋頂樓的殘留腳印成為證據。