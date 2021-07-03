高雄通緝犯疑失足墜落防火巷 死亡發臭才被發現
高市路竹區國昌路一處窄小防火巷昨被發現男子陳屍，已腫脹發臭，警消及醫護人員著防護衣到場處理，引起地方騒動，初步調查死者平日打雜工的36歲黃姓男子，4天前與友人遭盤查時逃逸，沒想到幾天後陳屍巷道且地點距租處不遠，警方從事發地點附近一棟三樓鐵皮屋頂樓殘留的腳印，研判可能倉皇逃時從3樓不慎墜落。
警消昨晚到現場處理遺體，引發鄰近民眾驚恐，po文在臉書「路竹區大小事」，事情才傳開。
警方表示，6月29日下午4點多獲報路竹區中山、國昌路口附近有車違停，警方到場了解，在場3名男子竄逃，警方逮到毒品及竊盜案遭通緝的39歲李男，與他共同租屋的黃男及另一人逃逸。
警方也查出，李、黃2人平時靠著打零工，因案遭通緝，推測4天前遭盤查時逃逸後，有回到租處，又從租處頂樓沿著連棟透天厝的頂樓逃竄，不小心失足摔落在防火巷內，直到屍體發臭才被發現，但應是一起單純墜樓意外，與疫情無關。
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