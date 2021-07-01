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高雄街頭凶殺案 警方查緝4嫌到案

中央社 / 高雄1日電

高雄市三民區昨天一名男子當街遭圍毆身亡，警方調查，疑因買毒欠款引來殺機，今天下午宣布共查緝4名嫌犯到案，全案依殺人毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警察局三民二分局表示，6月30日清晨4時32分左右，警方獲報三民區順昌街發生街頭凶殺案，一名年約30歲的陳姓男子遭3人持棍械毆打，鮮血四濺，警方到場時，陳男已意識不清，全身多處受傷，最後送醫不治身亡。

經警方調查，陳姓死者疑似因購買毒品咖啡包欠款產生糾紛，雙方相約談判，但一言不合發生肢體衝突，在三民區順昌街遭3名嫌犯持棍棒毆打，嫌犯見被害人倒地後即上車逃逸。

三民二分局與刑事警察大隊共同成立專案小組，鎖定車輛以車追人，經抽絲剝繭釐清嫌疑人身分後，報請高雄地檢署檢察官核發拘票，並在新興區仁愛一街拘獲張男及提供車輛、湮滅做案刀械和衣物的蕭男到案。

專案小組持續鎖定可能協助犯嫌藏匿者，並施壓阻斷金援與交通工具，主嫌吳男及盧男自知難逃法網，今天下午1時11分至分局投案。

三民二分局表示，此案共計起獲黑色折疊刀、棍棒、作案衣褲、安非他命等毒品共計10包、34.35公克及咖啡包外包裝89包、電子磅秤、研磨器、封口機各1台及帳簿等證物。全案依刑法殺人罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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