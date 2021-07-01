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輪調二審檢察官缺12人 票選委員公布建議名單

中央社 / 台北1日電

二審檢察署今年開出12個輪調缺額，法務部檢察官人事審議委員會票選委員今天開會前會，公布18名檢察官建議名單，檢審會明天將開會討論，後續供法務部長蔡清祥從中圈選12人。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長和其指派3人，以及9名全體檢察官票選產生的委員組成，成員共17人。

二審檢察署今年共開出12個輪調缺額，供一審主任報名共計32人，檢審會民選委員今天召開會前會，依規定討論後通過職缺1.5倍共18人建議名單，包括，蔡孟利、郭靜文、李宛凌、沈念祖、黃珮瑜、白忠志、廖先志、陳玉華、陳銘鋒、朱婉綺、張瑞娟、林仲斌、王亞樵、黃冠運、張智堯、黃彥琿、劉俊杰、王盛輝，司法官學院期別自35期橫跨至42期。

法務部官員說，一審檢察官、主任檢察官升任二審檢察官途徑包括輪調缺、調辦事；輪調缺即俗稱的三專生，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的二專生，職缺在原地檢署，2年後回任。

檢察官 法務部 司法

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