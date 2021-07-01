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影／桃園街頭驚見男子恍惚持刀閒晃 被逮後再爆5人開毒趴

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警方昨晚接獲報案，有男子持武士刀在路上閒逛，神情恍惚，員警到場壓制該鍾姓男子後，得知他要去幫朋友搬家，便隨他前往，又再破獲2男3女群聚吸安毒，全案依違反毒品條例、社維法送辦，群聚部分則函送衛生局裁罰。

昨天晚上23時50分許，桃園警分局接獲民眾報案，稱中埔一街有男子持刀在路上閒晃，精神恍惚，便出動快打部隊，由轄區同安派出所派員於3分鐘內趕抵現場，找到持刀的鍾姓男子（22歲）。

警方在鍾男身上起出2把刀，一把匕首插在腰際上、另一把武士短刀則放在塑膠袋中，都已開鋒。鍾男辯稱是刀械是朋友所給，防身用，稱「不知道那是危險物品」。

被問到為何深夜帶刀閒晃，鍾男稱要去幫朋友搬家，隨後帶員警到友人許男（33歲）位在中埔六街的住處。

警方進門後見房內四周堆放整理後的物品，確有搬家跡象，但現場含許男在內有2男3女在客廳聊天，違反室內5人不得群聚規定，細看後更發現桌上擺著安非他命及吸食器，隨即將5人逮捕歸案，查扣安非他命6小包及吸食器2支。

警方調查，持刀的鍾姓男子驗尿呈陽性，房內5人中也有4人陽性，詢後依毒品危害防制條例移送；鍾男持刀部分則依涉嫌違反社會秩序維護法另案辦理。

5人違法群聚，也函送市府衛生局裁罰，每人可處6至30萬罰鍰。

鍾男帶刀閒晃被民眾舉發，辯稱是防身用，不知道是危險物品。記者楊湛華／翻攝
鍾男帶刀閒晃被民眾舉發，辯稱是防身用，不知道是危險物品。記者楊湛華／翻攝
警方在鍾男身上起出匕首一把、武士短刀一支，均已開鋒。記者楊湛華／翻攝
警方在鍾男身上起出匕首一把、武士短刀一支，均已開鋒。記者楊湛華／翻攝
警方自許男住處查扣安非他命6小包、吸食器2支。記者楊湛華／翻攝
警方自許男住處查扣安非他命6小包、吸食器2支。記者楊湛華／翻攝

衛生局 毒品 中埔

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