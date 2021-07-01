苗栗縣驚傳雙屍命案 印尼籍夫返家驚見妻兒亡
苗栗縣一對印尼籍夫婦在後龍鎮租屋，丈夫昨晚返家發現妻子與4歲獨子無氣息，消防隊獲報到場發現已明顯死亡；丈夫透露妻子照顧患有自閉症兒子壓力大，檢警今天將相驗釐清。
苗栗縣消防局指出，昨天晚間8時30分許接獲報案，後龍鎮一處公寓需緊急救護，消防隊員穿著防護衣到場時，婦人（39歲）與男童（4歲）已無呼吸心跳多時，明顯死亡僵硬，並未送醫，交由勤區員警後續處理。
警方調查，曾姓婦人自印尼來台多年，已取得身分證，印尼籍丈夫目前持有長期居留證，夫妻倆在後龍鎮租屋居住，育有4歲、患有自閉症獨子。
據了解，丈夫昨晚下班回家，見客廳沒人、房間燈亮著卻無聲響，入內查看，赫見妻子與兒子在房內已無氣息，向119求救。
據指出，夫妻倆近來未發生爭吵，但平日丈夫外出工作，由妻子獨自照顧領有輕度身心障礙手冊、情緒易躁動的兒子，常感身心疲累、壓力大，是否因此釀成悲劇，仍有待檢警進一步相驗調查，釐清案情。
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