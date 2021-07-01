暑期到！北市警推微電影「大義救親」籲防制校園毒品

暑期來臨，台北市警察局與教育局合作執行反毒宣導，考量疫情期間民眾多待在家中，特別拍攝微電影「大義救親」強化反毒意識，呼籲全民共同解決毒品問題。

「大義救親」描述辛苦持家的婦人，發現孩童在校形跡可疑，接觸不明人士，身上發出異味，還多出一支新手機，經求助警方，檢警介入調查，說明孩童可能遭販毒集團利用，若配合供出毒品來源，可減輕刑責。

警方說，警政署為建構「無毒校園」，去年8月起規劃專任警力支援各縣市警局防制校園毒品犯罪；青少年身心未成熟，易遭人影響而涉毒，台北市警局於今年「青春專案」期間，運用「無毒校園」專任警力，結合「大義救親」緝毒策略，與教育局合作執行反毒宣導，加強防制毒品危害少年。

今年北市警「青春專案」期間為7月1日至8月31日，以「淨化青少年成長環境」「防制青少年被害」及「預防犯罪宣導」為重點，台北市警方考量疫情期間民眾多待在家中，使用網路媒介時間大幅增加，遂針對電子科技加強推廣，除舉辦「四格漫畫」「徵文」等競賽活動，也製作犯罪預防宣導微電影及podcast「台北少年電力無限公司」節目。

警方提醒，依毒品危害防制條例第17、21條規定，當家中孩子碰觸毒品時，可以勸說孩子向指定醫療機構請求治療，配合檢警供出毒品來源，如因而查獲其他正犯或共犯者，可減輕或免除其刑；治療中經查獲者，應由少年法院為不付審理裁定，希望民眾了解「大義救親」的含義。

微電影連結如下：

「臺北波麗士」

https://fb.watch/6sMmmUlRUe/

「臺北少年花露米」

https://fb.watch/6sMgdkD-VO/

「臺北波麗士YouTube」