快訊

慈濟也可買BNT疫苗了！政院：循台積電、永齡模式成立專案

NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽第3度闖進總冠軍賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑期到！北市警推微電影「大義救親」籲防制校園毒品

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
微電影「大義救親」。記者李隆揆／翻攝
微電影「大義救親」。記者李隆揆／翻攝

暑期來臨，台北市警察局與教育局合作執行反毒宣導，考量疫情期間民眾多待在家中，特別拍攝微電影「大義救親」強化反毒意識，呼籲全民共同解決毒品問題。

「大義救親」描述辛苦持家的婦人，發現孩童在校形跡可疑，接觸不明人士，身上發出異味，還多出一支新手機，經求助警方，檢警介入調查，說明孩童可能遭販毒集團利用，若配合供出毒品來源，可減輕刑責。

警方說，警政署為建構「無毒校園」，去年8月起規劃專任警力支援各縣市警局防制校園毒品犯罪；青少年身心未成熟，易遭人影響而涉毒，台北市警局於今年「青春專案」期間，運用「無毒校園」專任警力，結合「大義救親」緝毒策略，與教育局合作執行反毒宣導，加強防制毒品危害少年。

今年北市警「青春專案」期間為7月1日至8月31日，以「淨化青少年成長環境」「防制青少年被害」及「預防犯罪宣導」為重點，台北市警方考量疫情期間民眾多待在家中，使用網路媒介時間大幅增加，遂針對電子科技加強推廣，除舉辦「四格漫畫」「徵文」等競賽活動，也製作犯罪預防宣導微電影及podcast「台北少年電力無限公司」節目。

警方提醒，依毒品危害防制條例第17、21條規定，當家中孩子碰觸毒品時，可以勸說孩子向指定醫療機構請求治療，配合檢警供出毒品來源，如因而查獲其他正犯或共犯者，可減輕或免除其刑；治療中經查獲者，應由少年法院為不付審理裁定，希望民眾了解「大義救親」的含義。

微電影連結如下：

「臺北波麗士」

https://fb.watch/6sMmmUlRUe/

「臺北少年花露米」

https://fb.watch/6sMgdkD-VO/

「臺北波麗士YouTube」

https://youtu.be/A3BoEhaUEyY

微電影「大義救親」。記者李隆揆／翻攝
微電影「大義救親」。記者李隆揆／翻攝
微電影「大義救親」。記者李隆揆／翻攝
微電影「大義救親」。記者李隆揆／翻攝
微電影「大義救親」。記者李隆揆／翻攝
微電影「大義救親」。記者李隆揆／翻攝

毒品 微電影 北市

延伸閱讀

北市衛生局長請假1個月 議員：柯文哲應快刀斬亂麻

高雄街頭凶殺案疑買賣毒品糾紛 一言不合動手已逮2人

基隆4警黑吃黑調包毒品私吞贓款 視訊開庭3警認罪交保

疫情下學子宅家迎暑假 今年中警青春專案上網獎品豐富

相關新聞

新北到宅快篩隊 1個月篩169人共26人確診

新北6月初成立到宅快篩隊，迄今已篩檢90戶169人，核酸檢測（PCR）陽性26人，陽性比率從原本最高40％下降至15％。...

嘆為觀止的傲慢！路透前總編轟柯文哲、黃珊珊

曾任「路透」亞洲金融總編、南太平洋總編、南亞總編、北亞總編的菲爾·史密斯（Phil Smith），因是台灣女婿，退休後旅...

北市衛生局長請假1個月 議員：柯文哲應快刀斬亂麻

北市爆發疫苗特權風波，北市衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間請假一個月，到7月27日止，不少議員質疑衛生局長請長假恐影響...

「得來速」不速了 新北排隊車潮一路擠到公車站

近期疫情趨緩，路上車潮增加，因還沒開放內用，造成麥當勞「得來速」巔峰時間湧現車潮，在新北市板橋、汐止都出現車潮排到公車停...

新北莫德納疫苗剩3.5萬劑 預約到今晚10時

新北昨開放線上預約施打莫德納疫苗，但瞬間湧入百萬瀏覽量，導致系統負荷不了頻出現問題。新北市長侯友宜說，經過一天後網路系統...

黃世傑請假1個月 苗博雅轟3不合理 北市：防疫不受影響

台北市爆出好心肝私打疫苗爭議，台北市衛生局長黃世傑請辭但未獲准。台北市議會昨下午召開大會，黃世傑請假缺席，議員詢問之下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。