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高雄街頭凶殺案疑買賣毒品糾紛 一言不合動手已逮2人
高雄陳姓男子昨疑似與人買賣毒品，雙方相約在三民區順昌街買賣毒品，一言不合下，至少遭3人持刀追殺，陳男大腿動脈遭刺，當場血流如注急救無效身亡；轄區警方三民二分局展開追查，昨晚逮捕2人，深入偵辦中。
據了解，從事貨運車司機的陳男（30歲），昨天藉著「談事情」名義，請友人黃姓男子（26歲）騎機車，載他到三民區順昌街上家樂福鼎山店附近的停車場後，黃就獨自騎車離去。
不久後，一輛銀色轎車駛來，陳男立即走到轎車的右前座，過程中陳疑似與對方在毒品買賣過程中發生不快，對方下車持刀、棍追打陳男，還持刀朝著陳的大腿捅了一刀就走，朝左營方向逃逸。
沒想到正當黃男等待陳男良久，折返回現場時，見到陳倒地，大腿血流如注，緊急將他送醫，他仍急救無效死亡。
警方獲報後展開追查，昨天找來黃男還有陳的親友，不過親友都說只知道陳與人有債務糾紛，但與他互動不多，不清楚狀況。
昨晚警方循線找到當時開銀色轎車的張簡姓男子（23歲），還有未在現場的車主蕭姓男子（23歲），另外還有共犯逃逸，朝殺人罪深入偵辦中。
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