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彰化地標喬友大樓4次浴火 防疫旅館大火又奪走4條人命

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

設有防疫旅館的彰化市火車站前喬友大樓，昨晚一場惡火，奪走4條人命，包括1名消防隊員及3名檢疫旅客，這是喬友大樓第4次大火，也是嚴重的一次，喬友大樓相關的消防逃生與結構安全問題，有待進一步檢視。

矗立在彰化火車站前的喬友大樓，高14層，曾是彰化市重要地標，卻因管理不善致商機不振，還遭3次祝融之災，長期間只有一樓仍在經營電動遊戲場，其餘樓層設施老舊、損壞，並堆積雜物，凌亂不堪形同廢墟，淪為都市之瘤。

喬友大樓在死寂10多年後，主管單位也束手無策，直到3年前起，大樓部分所有權人決定自救，組成管委會，先請結構技師公會鑑定大樓結構安全無虞後，由縣府及市公所協助，以及與多數所有權人建立共識後，尋求活化建物，期盼喬友大樓因此重生、新生。

尋求活化重生的喬友大樓，直到業者兩年前取得縣府核發的施工許可證，將7、8、9樓正在裝修無櫃台青年旅館「百香果商旅」，要讓喬友大樓活起來，去年新冠肺炎爆發後，在各旅宿經營困難之際，提供做為防疫旅館，由於位在火車站前，又有嶄新設施，即甚受歡迎。

喬友大樓是昨晚7點48分發生大火，直到清晨4時35分才撲滅，由於旅館位在7樓至8樓，逃生空間不大， 搶救困難，消防人員逐層搜救，原以為現場獲得控制，人員可以順利救出，沒想到在搶救過程中，發現其中4人沒生命跡象，送急救後，仍不幸死亡。4名死者中，包括33歲的消防隊員陳志帆殉職，另有倪姓、陳姓及一名 移工死亡，20多人送醫。

消防人員歷經近9小時搶救，個個筋疲力盡，甚至躺在騎樓休息，更悲痛的是打火兄弟陳志帆殉職，心情都十分惡劣。

彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時與大火奮戰，個個筋疲力盡。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時與大火奮戰，個個筋疲力盡。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。圖／彰化踢爆提供
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。圖／彰化踢爆提供
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅，個個筋疲力盡 。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅，個個筋疲力盡 。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影

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