基隆4警黑吃黑調包毒品私吞贓款 視訊開庭3警認罪交保

基隆市警察局4警「黑吃黑」案，涉嫌暗槓毒品私吞贓款，本月初檢方依貪汙治罪條例等罪嫌起訴，因疫情今天改以視訊方式首次開庭，黃姓、周姓、蘇姓3人坦承起訴犯罪事實，法官分別裁定30萬元、20萬元、10萬元交保，限制住居；張姓主嫌對犯罪事實認定有意見，法官諭知7月再開庭審理，只有他未獲交保。

基隆地院指出，此案今天召開準備程序庭 ，黃姓、周姓、蘇姓3前員警坦承犯罪事實，所為供述與檢察官起訴書所載內容大致上相符，且無證據聲請調查，勾串同案共犯及證人部分已無羈押原因，但限制住居，每2周定期向法院法警室報到。

基隆地檢署起訴指出，前第一分局南榮路派出所張姓、周姓、蘇姓，及前第三分局八堵分駐所黃姓等4名員警，與余姓男子等4人共謀，利用偵辦毒品等案件，以「黑吃黑」手法獲取不法利益。5月檢方偵結，將8人依貪汙治罪條例、圖利罪姓等起訴，檢斥員警敗壞警譽，將主嫌張姓警員求刑13年。