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採訪車水箱被灌異物 「警政時報」疑遭人報復

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

總部位於台北市萬華區桂林路上的「警政時報」，採訪車近日遭人破壞，懷疑人為報復，昨報警處理；有員警透露，該報爭議事件頻傳，所作所為與媒體記者「無冕王」形象有出入，此次車輛遭人破壞，不排除與平時作風有關。

警方證實，昨夜「警政時報」派人到轄區龍山派出所報案，指上周發現採訪車有異響、震動，找車行檢查，發現是車輛水箱被灌入異物，疑似水泥，懷疑是平時採訪新聞遭人報復，正調閱監視器影像，積極偵辦中。

據悉，該報採訪範圍遍及全台，以「警政」為名關注警政、社會議題，偶有爭議事件發生。先前歌手翁立友與雞排妹鄭家純爆發性騷風波，該報派員到翁立友記者會現場採訪，見雞排妹現身，大聲詢問「是來讓記者會無法進行的嗎？」尖銳提問成為焦點，事後遭雞排妹質疑「是豪記派來的？」也遭網友批評「立場偏頗、水準極低，警政媒體特別到娛樂記者會目的為何？」

該報一名年約40歲的伍姓男子綽號「蟾蜍」，曾任竹聯幫地堂赤龍會會長，犯行屢上社會版面，2008年因率眾從事高利貸、暴力討債、非法持槍彈、製毒、販毒等，連同改造槍彈、斧頭棍棒、K他命等證物，一併遭新北市警方查獲送辦。

伍刑滿後輾轉經營媒體，去年初又介入某網紅及前東家之間的合約糾紛，致電網紅居中斡旋，自稱「黑白兩道都熟，監視器畫面我看過」「出來公親要有本事，可以去照會一下」，對話被錄下上傳網路，網紅同時發布不自殺聲明。即使近期向弱勢買畫，極力洗白，所作所為仍在警界廣傳。

另，該報一名趙姓女記者，2019年介入一名張姓女子及劉姓男子的投資糾紛，劉男說，9月3日張女約他到萬華區桂林路上一間咖啡店見面，自稱記者的趙姓女子拿出名片，話沒講幾句就出現幾個黑衣人將他強押上車，帶到中山區長安東路一棟商辦內毒打，逼簽165萬元本票，隔日先交10萬元才放人。

劉男脫困後報警提告傷害、恐嚇罪，警方通知張女、趙女及2名男子到案，詢後依法送辦，她們雖堅稱互不認識，步出警局時卻同行離開。

知情員警說，該報記者平時上門，不像其他媒體記者主要為了新聞查證工作，而是「關心」一般人不關注的小案件，尤其是糾紛衝突案，爭議頻傳也讓人產生聯想，所作所為與媒體記者「無冕王」形象有出入，是台北市警界茶餘飯後的軼聞話題。

總部位於台北市萬華區桂林路上的「警政時報」，採訪車近日遭人破壞，懷疑人為報復。記者李隆揆／攝影
總部位於台北市萬華區桂林路上的「警政時報」，採訪車近日遭人破壞，懷疑人為報復。記者李隆揆／攝影
「警政時報」關注警政、社會議題。圖／取自警政時報官網
「警政時報」關注警政、社會議題。圖／取自警政時報官網

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