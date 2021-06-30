貪圖蠅頭小利網路論壇販毒 男子遇到喬裝員警認栽
台南市鄭姓男子去年間以每錢6000元向人購買二級毒品安非他命，隨後在網路論壇UT聊天室，暗示可向他購買毒品，想以每錢8000元賺上一筆，經員警網路巡邏發現，喬裝買家與他接洽，雙方協議以1萬6000元購買2錢安非命，在中西區某超商交易時當場被逮。台南地院認他販賣第二級毒品未遂，處1年10月徒刑，可上訴。
鄭表示，他以每錢6000元的價格向暱稱「執」男子上手購入安非他命，想以每錢8000元價格賣出，沒想到栽在喬裝買家的員警之手。因此，合議庭認他確有販賣毒品營利的意圖甚明。
檢警調查，去年7月1日上午10時14分，鄭以手機登入網路論壇UT聊天室，以暱稱暗示可向他購買安非他命，經員警在網路巡邏發現後，喬裝買家與他聯繫、接洽購買毒品事宜，雙方經微信達成協議，由鄭以1萬6000元價格出售安非他命2錢，並約定於當日下午3時在台南市中西區超商交易。
鄭搭乘不知情友人轎車赴約，在超商2樓準備毒品交易時，為警當場逮捕，並在身上扣得安非他命1包、淨重6.679公克。
合議庭指出，鄭在UT聊天室刊登販賣毒品的訊息，進而與喬裝買家的員警談妥交易毒品種類、數量及價額，再依約攜帶扣案安非他命前往約定地點，欲與喬裝買家的員警進行毒品交易，惟因員警並無買受毒品真意而當場將他逮捕，鄭行為僅止於未遂階段。
合議庭審酌，鄭無視毒品對於人體健康的戕害及國家杜絕毒品犯罪的禁令，僅為一己私利而著手販賣第二級毒品，所為助長毒品氾濫，戕害國人身心健康，破壞社會治安及善良風氣。惟參酌鄭在偵查及審理中均坦認犯行，堪認已知悔悟，犯後態度尚屬良好，認鄭販賣第二級毒品未遂，處1年10月徒刑。
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