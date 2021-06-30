太魯閣號事故釀49死 邱臣遠轟：高風險段阻隔設施0進度

台灣今年已發生西濱快速道路連環追撞、蘇花公路遊覽車撞山壁、太魯閣號等重大事故，民眾黨立委邱臣遠今舉行記者會表示，政府相關檢討及改善仍依然牛步，其中台鐵宣示要針對高風險路段設置實體阻隔設施，如今進度卻是0，根本是口號式改革。

邱臣遠指出，太魯閣事故釀49死悲劇，當時蔡總統承諾改革，喊話台鐵「我們一起面對」，行政院長蘇貞昌也在4月中旬允諾要求台鐵加速辦理「25處邊坡預警系統」，並在2個月內完成調查高風險路段，包括隧道洞口處或鄰近邊坡路段的安全，如有需要應立即設置紐澤西護欄。

邱臣遠批評，台鐵局在5月下旬公布懲處名單的新聞稿中承諾，會在6月底前完成，但檢視實際執行進度，事故至今近3個月，卻僅完成異物入侵盤點，高風險處所設置實體阻隔設施的進度更是0，「口號式改革，對提升台鐵安全毫無幫助」。

邱臣遠也提到，蘇花公路遊覽車撞山壁事故造成6死39傷，時任交通部政務次長、現任交通部長王國材3月25日於立法院交通委員會答詢時稱行政調查結果1個月內完成，「究責無上限」，交通委員會也在3月29日通過臨時提案，交通部允諾要在2個月內針對大客車座椅與車身固定方式之技術規範等提書面報告及修法時程，但至今已超過3個月皆無下文，「交通部是睡著了嗎？蔡政府對人民交通安全的承諾變成芭樂票」。