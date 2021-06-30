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就是不想當兵！5度躲徵兵體檢 到處犯案不入伍判6月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園潘姓男子逃避兵役，經戶籍地區公所5度寄發徵兵檢查通知書，但他刻意不到醫院體檢，被桃園市府依妨害兵役罪嫌送辦，偵訊時潘求情稱「自己知道錯了」。但法院認為，潘5度規避當兵義務，期間還不斷涉犯槍砲、詐欺等刑案，至今未入伍，依妨害兵役治罪條例判他6月，可上訴。

檢方查，潘男（21歲）是桃園市八德區列管的役男，八德區公所分別通知他應於2019年4月25日、5月23日、12月3日，及2020年7月24日、8月20日等，指定他到醫院接受體檢，但潘都刻意不到，5度規避體檢。

檢方發現，八德區公所先前5度寄送的徵兵檢查通知書，也都由潘男本人或是他叔叔簽收，可見通知書已合法送達，潘也知道體檢的日期，他卻意圖避免徵兵處理，均無故未按期到場接受檢查，偵結依妨害兵役治罪條例將他向法院聲請簡易判決處刑。

法院認為，潘男身為役齡男子，有無兵役的義務，卻經5次通知接受徵兵檢查仍無故不到，嚴重妨害國家徵兵、役政的管理並影響兵役公平性，且潘不但5次沒到，期間還不斷涉犯詐欺、槍砲及毒品等刑案。

法院指出，潘在偵查時曾表示「知道錯了，希望再給一次機會」，但實際上卻至今都沒入伍服兵役，依役齡男子意圖避免徵兵處理，徵兵檢查無故不到，判他有期徒刑6月，得易科罰金。

役齡男子依法有義務需服兵役，圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照
役齡男子依法有義務需服兵役，圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照

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