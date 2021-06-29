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男持螺絲起子刺傷水果店老婦 只因懷疑她說他「相親失敗」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子（中）在水果店內涉嫌推倒看店的吳姓老婦人，並持螺絲起子朝她猛刺，被依傷害罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子（中）在水果店內涉嫌推倒看店的吳姓老婦人，並持螺絲起子朝她猛刺，被依傷害罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子在水果店內涉嫌推倒看店的吳姓老婦人，並持螺絲起子朝她猛刺，出手救援的陳姓退休霹靂警員也受傷。警方依傷害、殺人未遂、強盜未遂罪嫌將張送辦，檢方查出張因懷疑吳婦散布他「相親失敗」才行凶，依傷害罪嫌起訴；殺人未遂、強盜未遂罪嫌不足不起訴。

檢方起訴指出，年約50歲張男5月9日清晨6點多，進入基隆安瀾橋地區一家水果店後，將吳婦推倒在地並加以壓制，再持自備的螺絲起子刺傷朝吳婦腹部和雙腳。

陳姓退休警員聽到呼救聲，將張拉往店外，並持隨手取得的水果籃朝張丟擲。張持螺絲起子刺傷陳男，並咬傷他的手。警方獲報到場將張逮捕，帶回偵詢送移送檢方偵辦。

檢方查出，張男是因懷疑吳婦對外散布多年前他未能順利成親往事，認為造成他的名譽受損，才會帶著螺絲起子，專程騎機車去找她報復，涉嫌傷害罪犯行明確。

張對被控殺人未遂、強盜未遂罪辯稱，他僅僅是要教訓吳婦，沒有要殺害她的意思。他一進店就推倒吳婦開始刺，並未搜尋店內財物，被捕時身上的1700元是自己的，他的家境很好，沒有強盜財物意圖。

檢方表示，吳婦的傷勢位置半數分佈在雙腳，並非全數集中在腹部，且均屬表淺傷，並未深及內臟造成生命立即危險，堪信張男主觀並無置人於死故意，與殺人未遂罪構成要件不合。

張男進入水果店後，即將吳婦推倒在地並持螺絲起子攻擊，並未喝令她交出財物，也未搜尋店內錢櫃、吳婦圍裙口袋或店內其他財物，無積極證據足認張有何強盗財物犯行，行為也不符強盜罪構成要件。

張姓男子（中）在水果店內涉嫌推倒看店的吳姓老婦人，並持螺絲起子朝她猛刺，被依傷害罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子（中）在水果店內涉嫌推倒看店的吳姓老婦人，並持螺絲起子朝她猛刺，被依傷害罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝

強盜 殺人 傷害罪 相親

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