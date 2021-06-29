快訊

北市率先復業「7月12日微解封」近了？陳時中回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2男暗夜高雄新崛江商圈放煙火 1人通緝1人投案還帶毒品

聯合報 / 記者林保光／即時報導

沿街放煙火的童姓、李姓2男子落網。記者林保光／翻攝
沿街放煙火的童姓、李姓2男子落網。記者林保光／翻攝
童姓男子今天凌晨開車載李姓男子，疾駛經過高雄新崛江商圈附近，李在暗夜中連施放煙霧煙火和爆竹，驚動路人。警方查獲開車的童姓男子，發現他涉毒品案由高雄地檢署通緝中，李也在童落網4個多小時後投案，警方還在他的轎車上搜出毒品，全案由警方移送法辦。

今天凌晨3點30分左右，童姓男子（22歲）開李姓男子（29歲）朋友租來的白色轎車，經過高雄市新興區中山路與新田路口，李對車投擲煙火爆竹，驚嚇路人，不久，又在相距數百公尺外的新興區中山一路與民生一路口，1枚手榴彈形狀煙火，警方據報，人車已不知去向。

高雄市警新興分局追查轎車去向，約1小時後，在苓雅區自強三路85大樓旁，發現這輛車違停在紅線上，便派員埋伏，直到今天上午10點左右，童姓男子要開車時被捕，警方查他身分，才發覺他涉毒品案通緝中。

童聯繫施放煙火的李姓男子，李才在今天下午2點30分向警方投案，自稱為了好玩才沿路放煙火。警方在他投案時開來的另輛轎車內搜查，還發現安非他命及K他命共12小包，將2人依違反社會秩序維護法、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

今天凌晨警方接獲有人沿路施放煙火。記者林保光／翻攝
今天凌晨警方接獲有人沿路施放煙火。記者林保光／翻攝

毒品 通緝 高雄市

延伸閱讀

高雄防疫電視台連播歌仔好戲 劇團：及時雨維持熱度

高雄變態男稱無法控制右手 40分鐘3度襲胸落單女

高雄兒天天問安聯絡不上報警 雲林獨老倒地2天幸運獲救

雨中高雄街頭飆速 警方攔車發現2人擁槍毒

相關新聞

疑天雨打滑 台19線西港段小貨車撞斷電桿落水溝駕駛亡

台南市消防局今天下午2點19分據報，西港區中山路（台19線）南寶樹脂前，今天下午2點19分許，一部小貨車撞斷電線桿後衝入...

2男暗夜高雄新崛江商圈放煙火 1人通緝1人投案還帶毒品

童姓男子今天凌晨開車載李姓男子，疾駛經過高雄新崛江商圈附近，李在暗夜中連施放煙霧煙火和爆竹，驚動路人。警方查獲開車的童姓...

獨／昔日派出所「鷹眼」鬧離婚 竟私用警政系統查妻行蹤

新北一名已婚陳姓警員疑似外遇，與妻感情生變鬧離婚後，竟公器私用，拿警政系統查妻子與妻子友人行蹤。警方初步掌握他調閱妻子友...

詐騙手法假檢警疫情進化版 推「線上筆錄」欲騙婦個資

65歲許姓婦人近日接獲不明來電自稱警察，指她的身分資料遭盜用犯案，考量疫情將「線上做筆錄」，要求許婦通話時身不得有其他人...

國中畢業駭客「撞庫攻擊」 盜刷東森購物會員信用卡23萬

許姓男子利用外洩的網路帳號、密碼，在東森購物網站登入會員取得信用卡號，再以程式破解驗證碼，盜刷5名會員的信用卡購買23萬...

越南夫妻台灣產子 男嬰出生8天亡檢警相驗查死因

台中市第六警分局在26日獲報，一名出生8天的男嬰在醫院病逝，據查，男嬰是在苗栗出生，隔天就被醫院發現有先天的心臟問題，轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。