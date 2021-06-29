2男暗夜高雄新崛江商圈放煙火 1人通緝1人投案還帶毒品

沿街放煙火的童姓、李姓2男子落網。記者林保光／翻攝 童姓男子今天凌晨開車載李姓男子，疾駛經過高雄新崛江商圈附近，李在暗夜中連施放煙霧煙火和爆竹，驚動路人。警方查獲開車的童姓男子，發現他涉毒品案由高雄地檢署通緝中，李也在童落網4個多小時後投案，警方還在他的轎車上搜出毒品，全案由警方移送法辦。

今天凌晨3點30分左右，童姓男子（22歲）開李姓男子（29歲）朋友租來的白色轎車，經過高雄市新興區中山路與新田路口，李對車投擲煙火爆竹，驚嚇路人，不久，又在相距數百公尺外的新興區中山一路與民生一路口，1枚手榴彈形狀煙火，警方據報，人車已不知去向。

高雄市警新興分局追查轎車去向，約1小時後，在苓雅區自強三路85大樓旁，發現這輛車違停在紅線上，便派員埋伏，直到今天上午10點左右，童姓男子要開車時被捕，警方查他身分，才發覺他涉毒品案通緝中。