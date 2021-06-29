詐騙手法假檢警疫情進化版 推「線上筆錄」欲騙婦個資

65歲許姓婦人近日接獲不明來電自稱警察，指她的身分資料遭盜用犯案，考量疫情將「線上做筆錄」，要求許婦通話時身不得有其他人在場，許婦兒子見母親通話鬼鬼祟祟，決定將對話錄下，事後諮詢民代，才確定是遭遇騙局，所幸許婦還未上當受騙，未釀財損。

台北市議員李柏毅6月25日通報警方，家住信義區的許婦接獲兩通不明來電，第一通自稱戶政事務所人員，指某女「林美華」冒名申辦許婦身分證，藉以犯下刑案；第二通來電自稱警官「陳國華」，呼應許婦身分遭冒用犯案云云，稱疫情期間將以電話通話方式製作線上筆錄，過程中許婦身邊不能有他人在場。

許婦當時正與兒子待在一起，其子見母親接個電話鬼鬼祟祟，上前將通話錄下，事後諮詢李柏毅，才確定遭遇騙局，險些受騙。員警說，雖然「假檢警」手法已是典型詐欺手法，但詐團結合疫情時事，民眾更加容易受騙。

警方表示，現今詐騙集團會先竄改來電號碼，讓民眾誤以為是接到政府機關來電，再裝成公務人員，誆騙民眾身分資料遭盜用、電話費未繳、請領醫療補助金或涉及刑案，要求民眾透露個資、交付現金、金融帳戶等，又常以「偵查不公開」為名，要求民眾不得洩露案情，使民眾難以查證事實。

事實上，「偵查不公開」是規範檢、警機關的偵查人員，並不適用民眾，檢、警不會以疫情進入三級警戒為藉口，要求民眾「線上製作筆錄」，台北市警察局電話總機代表號02-23313561僅具受話功能，外界撥打後進入語音服務系統，非供撥出使用，無法於一般話機來電時顯示號碼，也不具傳真用途。