詐騙手法假檢警疫情進化版 推「線上筆錄」欲騙婦個資
65歲許姓婦人近日接獲不明來電自稱警察，指她的身分資料遭盜用犯案，考量疫情將「線上做筆錄」，要求許婦通話時身不得有其他人在場，許婦兒子見母親通話鬼鬼祟祟，決定將對話錄下，事後諮詢民代，才確定是遭遇騙局，所幸許婦還未上當受騙，未釀財損。
台北市議員李柏毅6月25日通報警方，家住信義區的許婦接獲兩通不明來電，第一通自稱戶政事務所人員，指某女「林美華」冒名申辦許婦身分證，藉以犯下刑案；第二通來電自稱警官「陳國華」，呼應許婦身分遭冒用犯案云云，稱疫情期間將以電話通話方式製作線上筆錄，過程中許婦身邊不能有他人在場。
許婦當時正與兒子待在一起，其子見母親接個電話鬼鬼祟祟，上前將通話錄下，事後諮詢李柏毅，才確定遭遇騙局，險些受騙。員警說，雖然「假檢警」手法已是典型詐欺手法，但詐團結合疫情時事，民眾更加容易受騙。
警方表示，現今詐騙集團會先竄改來電號碼，讓民眾誤以為是接到政府機關來電，再裝成公務人員，誆騙民眾身分資料遭盜用、電話費未繳、請領醫療補助金或涉及刑案，要求民眾透露個資、交付現金、金融帳戶等，又常以「偵查不公開」為名，要求民眾不得洩露案情，使民眾難以查證事實。
事實上，「偵查不公開」是規範檢、警機關的偵查人員，並不適用民眾，檢、警不會以疫情進入三級警戒為藉口，要求民眾「線上製作筆錄」，台北市警察局電話總機代表號02-23313561僅具受話功能，外界撥打後進入語音服務系統，非供撥出使用，無法於一般話機來電時顯示號碼，也不具傳真用途。
民眾若接獲來電，提及「涉及刑案」「司法調查」「偵查不公開」「監管帳戶」及「線上筆錄」等關鍵字，必是詐騙，請務必提高警覺，有任何疑問立即撥打165反詐騙專線諮詢，相關最新防詐資訊皆可透過「台北波麗士」及「反詐騙小金剛」臉書粉絲專頁上網瀏覽，以獲取最新防詐知識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言