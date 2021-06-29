臉書上互嗆輸贏 台南兩派人馬約出刀棍齊飛兩敗俱傷

台南地院認徐等8人共同犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴、在場助勢罪，分處6月至拘役40日不等徒刑，可上訴。記者邵心杰／翻攝 徐姓男子與林姓男子因故在臉書上互嗆，去年10月7日凌晨3時相約在林投宿的台南市永康區某商旅談判，徐找來7名友人及1名少年分持鋁棒及鋤頭等在商旅外伺機而動，雙方一言不和，徐遭林持水果刀刺胸，友人見狀蜂擁而上，亂棒把林打到全身多處骨折，兩敗俱傷均送醫。台南地院認徐等8人妨害秩序分處6月至拘役40日不等徒刑，林涉殺人未遂另案起訴，審理中。

檢警調查，徐在臉書上的通訊軟體遭林嗆聲，說徐的朋友欠他錢，要徐代為處理，原本徐不以為意，未料，林揚言要對其家人不利，惹惱了徐，雙方相約在林投宿的永康區某商旅談判。徐擔心不測，找來7名友人及1名少年攜帶鋁製球棒、鋤頭等棍棒，伺機在商旅對面馬路等待。

未料，兩人在商旅前見面後一言不和，林持水果刀1把朝徐的胸口刺殺數刀，徐及友人見狀分持鋁棒、鋤頭等棍棒或以徒手方式當場圍毆林，更有人在場助勢，致林全身多處骨折及四肢多處挫擦傷。徐、林兩敗俱傷，經送醫急救後幸無大礙。

警方據報前往現場處理，經調閱現場監視錄影後，徐等8人依妨害秩序送辦，同案少年則移送少年法庭審理，另林依殺人未遂起訴，正由台南地院審理中。

台南地院審酌，徐因故與林有所糾紛，竟不思以和平理性方式化解爭執，與5人共同攜帶凶器在公共場所聚集，對林施暴，另2人在場助勢，妨害社會秩序，並考量徐等8人犯後坦認犯行，林撤回傷害告訴，認徐姓8人共同犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴、在場助勢罪，分處6月至拘役40日不等徒刑，可上訴。