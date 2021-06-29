大年初二中市私人招待所亂刀砍死人 檢起訴11人

綽號「小北」的黃盈錫與陳紘泯有金錢糾紛，黃嫌找來大批同夥，於大年初二凌晨，黃率許丞鈞、陳冠良、鄧翔等10多人，至陳位於中市南屯區益豐路的私人招待所，與陳談判破裂，黃即以朝陳身上彈菸蒂方式，指示手下亂刀砍殺陳，致陳身中21刀當場死亡，台中地檢署今天依殺人等罪起訴到案的許丞鈞等11人，在逃的黃盈錫、林松融、張旭光由檢察官發布通緝中。

起訴書指出，綽號「小北」的黃盈錫（通緝中）因故與陳紘泯發生糾紛，2人便相約於2月13日凌晨，在陳位於中市南屯區益豐路某大樓5樓的私人招待所內談判，而黃為使陳屈服，找多人攜帶刀械前往。

同日凌晨，黃盈錫委託綽號「飛龍」的林松融（通緝中）幫忙找人助陣，林聯絡劉附易（27歲），劉找許丞鈞（20歲），許再找在汽車美容店工作的黃姓少年（由少年法庭審理後，裁定中檢偵辦），一同前往小北百貨購買4把料理刀，劉、許、黃再與陳冠良（20歲）前往招待所。

黃聯絡友人陳彥勳（31歲）前來相助，陳再邀鄧翔（27歲）、李旭振（23歲）、林頁佐（27歲）等人，前往蘭夏汽車旅館與黃盈錫會合。黃再邀王漢頡（24歲）、王找蔡佶廷（20歲）前往蘭夏摩鐵；黃又邀友人蔡宗宏（31歲）助勢。

同日凌晨，黃盈錫聯絡完畢後，由司機廖奕舜（29歲）載他及張旭光（通緝中）前往蘭夏摩鐵，告訴同夥將要去招待所與陳紘泯談判，並指示屆時若談判不順利，他會發出訊息，眾人便砍殺陳，之後再返回蘭夏汽車旅館。

當日凌晨5時55分，黃盈錫率員抵達陳紘泯的招待所，由黃與陳在小房間內談判，後因2人談判破裂並發生爭執，黃即以朝陳身上彈菸蒂的方式，指示在場持刀的劉附易、許丞鈞、陳冠良、黃姓少年、鄧翔、王漢頡、廖奕舜、張旭光等人砍殺陳，許等人便持刀一擁而上，亂刀砍殺陳，導致被害人陳紘泯身中21刀而當場死亡。