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2老翁斗六公園飲酒未戴口罩 路人勸阻遭酒瓶打破頭
雲林縣斗六市的莊敬路公園昨天有兩老翁聚集飲酒，一名路人，見兩人沒戴好口罩又在公共場所喝酒，激動相勸，不料竟發生口角，進而大打出手，致詹姓男子頭部撕裂傷送醫。警方將喝酒兩人帶回偵訊後，除依傷害、違反社會秩序維護法移法辦，並依傳染疫防治法開單送衛生單位處理。
莊敬路斗六公園昨天下午傳出鬥毆事件，警方獲報出動快打部隊趕抵現場，將打架的三人拉開，將頭破血流的其中一人送醫。傷者就醫縫合後已無大礙。
警方指出，昨天下午周姓與林姓老翁在公園內的石桌喝酒聊天，一名年約40多歲的詹姓男子溜狗路過，看見兩人防疫期間在公共空間喝酒，即上前相勸，三人發生口角，進而起衝突。兩名老翁拿起酒瓶攻擊，詹男頭部被擊傷，血流滿面，沾滿血漬的口罩還掉落現場，可見事發當時衝突激烈。
警方快打部隊據報趕到，將送受的詹男就近送成大分院療傷，並將兩名老翁帶回釐清案情，送醫縫合頭部後的詹男也很快出院，氣沖沖到派出所執意控告打傷他的兩人。
兩名老翁堅稱現場只有他們兩人並未群聚，但防疫期間在公共空間飲酒已觸法，警方填寫資料後，依傳染病防治法函請衛生局裁處；並以傷害罪及違反社會秩序維護法移送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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