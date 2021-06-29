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雨中高雄街頭飆速 警方攔車發現2人擁槍毒

聯合報 / 記者林保光／即時報導

警方攔查劉姓、黃姓2男子同乘的轎車，發現槍毒。記者林保光／翻攝
警方攔查劉姓、黃姓2男子同乘的轎車，發現槍毒。記者林保光／翻攝

劉姓男子昨晚在雨中開車飆速行駛，正遇員警埋伏查詐騙車手，員警通報巡邏警網攔檢這輛車，發現劉載黃姓男子，車內還有毒品咖啡包等毒品，以及1把瓦斯槍，依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法查辦他們。

昨天晚間8點多，高雄市警苓雅分局員警在苓雅區四維路埋伏，發現1輛白色轎車快速經過，才通報攔車，不久警方便在苓雅區青年路與林森路口，攔下轎車，要求車上男子下車受檢。

警方表示，當時劉姓男子（21歲）言詞閃爍，在右前座的黃姓男子（20歲）也神情緊張，警方便在車上發現毒品咖啡包11包，另在黃姓男子的背包另搜出18包毒品咖啡包、70多顆一粒眠及瓦斯槍，依違反毒品危害防制條例罪嫌查辦2人，另黃姓男子因無故持有瓦斯槍，依社會秩序維護法裁處。

警方攔查劉姓、黃姓2男子同乘的轎車，發現槍毒。記者林保光／翻攝
警方攔查劉姓、黃姓2男子同乘的轎車，發現槍毒。記者林保光／翻攝

毒品 咖啡

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