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陸船越界持刀棍抵抗 澎湖海巡霰彈槍壓制7人送辦

中央社 / 澎湖縣28日電

中國「粵南澳漁31201」漁船越界捕撈，今天遭澎湖海巡查緝時加速蛇行逃逸並持刀棍抵抗，經海巡持霰彈槍威嚇控制現場，人船依法查扣。 圖／取自海巡署艦隊分署臉書
中國「粵南澳漁31201」漁船越界捕撈，今天遭澎湖海巡查緝時加速蛇行逃逸並持刀棍抵抗，經海巡持霰彈槍威嚇控制現場，人船依法查扣。 圖／取自海巡署艦隊分署臉書
中國「粵南澳漁31201」漁船越界捕撈，今天遭澎湖海巡查緝時加速蛇行逃逸並持刀棍抵抗，經海巡持霰彈槍威嚇控制現場，人船依法查扣，船上陳姓船長等7人採檢均為陰性。

澎湖海巡隊「10020」巡防艇，今天在執行「護永」專案威力掃蕩勤務時，在澎湖花嶼西方20.7浬處，發現「粵南澳漁31201」趁海象平穩越界捕撈。經廣播3次停俥檢查被拒，仍加速蛇行逃逸，船員還持菜刀與鐵棍企圖抵抗，海巡人員持霰彈槍威嚇，漁船才乖乖停俥受檢，當場查扣棍棒。

海巡人員登船發現船上有漁貨約760公斤，直接進行海拋，並未發現有牛、豬肉等違禁品，人船隨後一併押返處置。由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，澎湖衛生局也對陳姓船長等7人採檢與船隻消毒，所幸都是陰性，全案訊後依違反兩岸人民關係條例查處。

澎湖海巡隊表示，今年在大陸海洋伏季休漁期間，共查扣6艘大陸越界漁船。為防範滯留海域未返港大陸漁船越界作業，對於大陸油料補給船及物資運補船列為查緝重點，以切斷大陸漁船補給途徑，減少滯留海域作業時間。

海巡 澎湖 南澳

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